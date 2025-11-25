La pregunta de Alsina sobre el supuesto encuentro entre Sánchez y Otegi: "Qué quiere Koldo soltando una presunta reunión que no existe"

En una información publicada este lunes por el diario 'El Español' se apunta a un supuesto encuentro de Pedro Sánchez con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el que el actual líder del Gobierno pidió apoyo a Otegi para alcanzar la presidencia con una moción de censura a Mariano Rajoy.

Tanto el Ejecutivo como Otegi negaron ese encuentro que Koldo aseguraba que se había producido y que fue él el que llevó a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán a su cita con Otegi. "Es totalmente cierto. Era mi trabajo. Ellos sabrán por qué lo desmienten", ha vuelto a confirmar este martes el antiguo chófer y escolta del PSOE.

Además, Koldo ha asegura en 'El Español' que recogió a ambos en el aeropuerto de Bilbao y los llevó a "muchísimas" otras reuniones, pero desde el Ejecutivo lo niegan y aseguran que Sánchez nunca se ha visto con Otegi.

El propio dirigente abertzale salió al paso desde ETB2, calificando la noticia de "absolutamente falsa, rotundamente falsa, una invención".

En la tertulia de 'Más de uno', Alsina ha planteado una pregunta sobre qué intención tiene Koldo al decir asegurar que hubo reunión si ésta no se produjo tal y como niegan las partes implicadas.

Los tertulianos aseguran que la afirmación de Koldo sobre la reunión respondería a una estrategia de defensa que perjudique a Sánchez y que le ayude a negociar. "Si 'El Español' dice que ha habido una reunión, yo espero que la haya", ha asegurado la periodista Pilar Velasco.

"Si la reunión no sucedió, el titular es una vergüenza", aseguran los tertulianos.

si esta reunión no es verdad, el poder de extorsión que tiene Koldo es cero

Por otro lado, Pilar Gómez cree que Koldo piensa que hay alguien en el Gobierno que le puede ayudar en el Supremo, pero dice que si esta reunión no es verdad, el poder de extorsión que tiene Koldo es cero. "Esta claro que algo busca", comenta la periodista Pilar Gómez.