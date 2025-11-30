Pradas desvela que el jefe de gabinete de Mazón le pidió que le informase a él sobre la dana y no al president: "Me vas contando a mí"

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha admitido que el día de la dana de Valencia, tragedia en la que murieron 229 personas, sí estuvo "donde tenía que estar". Así lo ha hecho en el programa Salvados de La Sexta, donde ha afirmado además que no acató la orden de no molestar a Carlos Mazón el día de la dana: "Me la salté", ha sentenciado.

Pradas ha desvelado que recibió órdenes expresas para no molestar al que era president de la Generalitat por aquel entonces. Una orden que recibió sobre las 14:00 horas del 29 de octubre de 2024, día de la dana de Valencia y en el que tuvo lugar la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Respecto a la imagen que se ha generado de ella tras la tragedia de 2024, Pradas asegura estar cansada de que se hable de ella de forma injusta. "Esa imagen que se ha dado de ignorante, pasiva o caótica es injusta", ha afirmado.

Mazón no respondió al teléfono

La exconsellera ha admitido que no logró informar a Mazón del contenido del envío del ES-Alert ni tampoco de su decisión porque "no cogía el teléfono". Asegura que la intención siempre fue la de informarle de todo lo que estaba ocurriendo, especialmente "por la presa de Forata y la decisión de lanzar" el aviso.

Ha asegurado además que contactó con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y que le pidió que toda información relacionada con la dana se la hiciera llegar a él y no a Carlos Mazón. "El president está de actos, me vas contando a mí".

Afirma, además, que Mazón sí contestó alguno de los mensajes que al exconsellera le escribió, aunque admite que lo hizo de forma escueta. "Perfecto, me vas informando", le dijo. En uno de los mensajes que intercambió con Cuenca, Pradas asegura que le dejó "entrever que se lo había dicho al president".