El PP ya pone en la mesa una hipotética imputación a Sánchez: "Si termina investigado, ¿qué harán?"

El avance de los procesos judiciales en torno a Begoña Gómez o el nuevo informe de la UCO sobre Ábalos, llevan a los populares a plantear al Ejecutivo qué harán ante una hipotética imputación de Sánchez: "¿Se someterán a la Justicia o seguirán dinamitando la democracia?".

Roberto Gómez Ramos

Madrid |

Alicia García, Alberto Núñez Feijóo, Esther Muñoz y Miguel Tellado en una foto de archivo
Alicia García, Alberto Núñez Feijóo, Esther Muñoz y Miguel Tellado en una foto de archivo | Europa Press

Los presuntos casos de corrupción que rodean al entorno de Sánchez protagonizaron este martes la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que el PP señaló directamente a Pedro Sánchez y preguntó a Félix Bolaños sobre la posible financiación ilegal del PSOE.

El avance de los procesos judiciales en torno a Begoña Gómez o el nuevo informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, llevan a los populares a plantear al Ejecutivo qué harán ante una hipotética imputación de Sánchez: "¿Se someterán a la Justicia o seguirán dinamitando la democracia?".

Para la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el nuevo informe de la UCO es la imagen de la "corrupción" del PSOE: bolsas de basura que entraban en Ferraz "llenas de dinero" y sobres que salían "incluso para pagar corrupción" y, por tanto, dinero B y financiación ilegal.

"De la chistorra como símbolo a los chorizos como sistema. Solo hay un responsable: el señor Pedro Sánchez, con su mujer y su hermano en el banquillo, con el fiscal general procesado por primera vez", insistió García.

García se dirigió directamente a Bolaños exigiéndole que de explicaciones sobre el informe de la UCO que "muestra pagos en sobres y apunta a una financiación ilegal del PSOE" con una pregunta muy clara: "¿Puede asegurar que el PSOE no se financió ilegalmente?".

"¿Pedro Sánchez recibió dinero de la trama, sí o no? ¿El PSOE se financió con dinero de la trama, sí o no?", sentenció.

En su respuesta, Félix Bolaños emplazó al PP a dejar de decir "falsedades, mentiras, insultos y difamaciones" y acusó a García de "manipular a la opinión pública" con un "discurso falso". El ministro de Justicia invitó a los populares a leer el informe de la UCO que, a su juicio, desmiente la financiación ilegal o la existencia de dinero negro en el PSOE.

"Si usted tuviera a bien leer algo, podría leer el informe de la UCO, que dice lo contrario de lo que usted afirma en sede parlamentaria. No tengo ninguna esperanza en que lea el informe, de que diga alguna verdad, de que no difame a personas honestas, de que usted sea una política en mayúsculas (...) Intenta usted manipular a la opinión pública con falsedades. ¿Me puede identificar, en concreto, dónde están recogidas esas afirmaciones? ¿Por qué no leen el informe?", respondió Bolaños a García.

