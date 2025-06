'Politico' sentencia a Sánchez en un durísimo artículo: "El nuevo villano de la OTAN"

El medio 'Politico', uno de los más prestigiosos en el análisis de la actualidad europea, ha publicado un artículo en el que apunta directamente a Pedro Sánchez como el "villano" de la OTAN. El texto comienza señalando que España ha reemplazado a Canadá como el mayor quebradero de cabeza para la OTAN por su negativa de última hora a cumplir con el nuevo objetivo de gasto en defensa del 5 % del PIB. Sánchez es señalado directamente como el responsable de convertir a España en el “nuevo paria de la alianza”.

Admiten que Sánchez está en una situación difícil, con un gobierno minoritario incapaz de aprobar un presupuesto con dinero fresco para defensa, pero no les vale de excusa y lamentan la decisión del líder español de ignorar la nueva promesa de gasto de la OTAN

Recogen diversas críticas de parlamentarios con términos duros como "horrorizados" por el temor a que la postura de España pudiera hacer descarrilar la cumbre. Un parlamentario británico critica también la postura española en la guerra de Ucrania: "Mira su posición sobre Ucrania, difícilmente solidaria o comprometida con nuestra seguridad europea compartida".

Destacan las palabras de Mette Frederiksen, primera ministra danesa, que criticaba implícitamente a España por debilitar la unidad europea frente a amenazas externas.

El ministro de Defensa polaco calificó el intento de Sánchez como “un mal ejemplo”, mientras que un parlamentario lituano advirtió que las exenciones pueden volverse contagiosas, debilitando la credibilidad de los compromisos.

El artículo señala que las turbulencias políticas internas de Sánchez agravan su posición, destacando las divisiones en su coalición y los escándalos de corrupción y hablan de "altos cargos de su partido que han aceptado sobornos".

“España siempre ha cumplido con sus compromisos, pero no entendemos por qué ahora no puede dedicar la próxima década a trazar un plan para alcanzarlo", añaden. Finalmente, se advierte que otros países están utilizando a España como ejemplo para no cumplir, debilitando el frente común de la OTAN.