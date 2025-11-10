El PP podría gobernar con la abstención de Vox, según una encuesta

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo podría gobernar sin necesitar el apoyo de Vox, únicamente con su abstención, al lograr 146 escaños en el Congreso, igual que la suma de todos los partidos que actualmente sustentan el bloque del Ejecutivo de Pedro Sánchez, según una encuesta publicada por 'El Español'.

El sondeo, realizado a 1.100 personas mayores de 18 años con derecho a voto entre los días 6 y 8 de noviembre por la empresa SocioMétrica, revela que, de celebrarse hoy las elecciones generales, el PP lograría el 33,7 % de los votos y 41 escaños, 6,5 puntos por delante del PSOE de Pedro Sánchez, que se quedaría con 105 sillones en la Cámara Baja y el 27,2 % de los sufragios.

Para ser investido presidente, Nuñez Feijóo necesitaría un apoyo, que podría ser el del diputado que obtendría UPN, y la abstención de Vox; para gobernar tendría que alcanzar acuerdos con distintas fuerzas políticas.

La suma de escaños de todos los partidos que hoy sustentan el Gobierno de Pedro Sánchez, incluido Junts, igualaría a los escaños logrados por el PP.

Feijóo hace un llamamiento al voto útil

Ante la proximidad de las citas electorales que vienen, la primera el 21 de diciembre en Extremadura, y con Vox al alza como publican las últimas encuestas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha activado el modo electoral para hacer este domingo un llamamiento al voto útil.

El presidente del PP irrumpió este domingo en la precampaña del nuevo ciclo electoral presentando a su partido como garante de una "estabilidad" que, según advirtió, está amenazada por el auge de Vox.

La incorporación de este concepto a su argumentario cobra especial relevancia precisamente porque los populares negocian con el partido de Santiago Abascal para evitar unas elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.