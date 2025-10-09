Podemos da oxígeno al Gobierno a cambio de la promesa de que "no se ampliará" El Prat

El Ministerio de Transportes y Podemos han alcanzado un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat (Barcelona) a cambio de que los 'morados' se abstuvieran en la votación de la Ley de Movilidad Sostenible este miércoles en el Congreso y poder sacarla adelante.

Según el partido, este acuerdo permitirá "paralizar las obras de El Prat hasta 2031" y garantiza que "la ampliación no se incluirá en el DORA III", el documento que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031. "No se va a iniciar ninguna obra, al menos hasta el año 2031, de ampliación del aeropuerto de El Prat", señaló al respecto Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

Desde la formación celebran que Transportes haya elaborado "un informe vinculante por el que cualquier proyecto para El Prat tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55". Dicho texto fija una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050.

Por su parte, el ministro Óscar Puente insiste en que el acuerdo "no supone ninguna variación en los plazos previstos en el DORA III". A este respecto, el ministro ha subrayado que el pacto con Podemos únicamente ofrece más transparencia a la ampliación del aeropuerto, al mismo tiempo que también se refuerzan los parámetros ambientales, en línea con lo que también había reclamado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Gracias a su abstención, y con los votos a favor del embargo de armas a Israel, la formación liderada por Ione Belarra salva dos iniciativas del Gobierno tras haber cerrado a última hora un acuerdo sobre su principal exigencia: que Transportes se comprometiera por escrito a paralizar la ampliación de El Prat.

Puntos del acuerdo

Así las cosas, el departamento dirigido por Puente se compromete a que en el proceso de ampliación se establezca una vía específica para que el proyecto se evalúe con carácter vinculante sobre su grado de ajuste en emisiones de gases invernadero, así como las determinaciones recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible para el transporte en general y el transporte aéreo en particular.

El Ministerio se compromete al mismo tiempo a someter el proyecto a "un proceso especialmente intenso de información pública y consultas con los diferentes organismos" para favorecer la participación y la transparencia.

Asimismo, el plan director que se encarga de elaborar la ampliación deberá someterse a una evaluación ambiental estratégica. El objetivo es analizar si se han tenido en cuenta todas las consideraciones ambientales que permitirán conciliar adecuadamente el desarrollo de la infraestructura con la protección y conservación del medioambiente.

Esta ampliación deberá tener la conformidad de la Comisión Europea, dado que forma parte de la Red Natura (Laguna Ricarda).