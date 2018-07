Podemos niega que Errejón vaya a dimitir y asegura que Iglesias y él trabajan con normalidad

"Ayer mismo estuvo hablando con Iglesias, como parte normal del trabajo que estamos desarrollando en un momento en el que podemos retomar el contacto normalizado con el PSOE", ha asegurado Montero en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha presentado varias iniciativas en materia de educación.

Así, al ser preguntada sobre si el silencio que guarda Errejón tras el cese de Pascual, quien era su mano derecha, podría deberse a que se esté planteando dimitir, Montero ha negado esta posibilidad y ha asegurado que desconocer el motivo de la pregunta. "No, no va a dimitir. No sé cuál es el motivo que podría suscitar esa pregunta", ha señalado.

El número dos de Podemos y sus más estrechos colaboradores del partido no han protagonizado apariciones públicas tras conocerse el martes a última hora de la noche, a las 23.30 horas, la decisión del secretario general de su partido, Pablo Iglesias, de destituir a Pascual como secretario de Organización.