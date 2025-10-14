Podemos endurece su discurso ante la corrupción del entorno de Sánchez: "Es imposible creer que haya un caso Ábalos sin un caso PSOE"

Las tramas de corrupción que rodean al entorno de Pedro Sánchez siguen marcando la agenda de los principales actores políticos en las últimas semanas. Las investigaciones avanzan, especialmente la que señala a sus dos ex secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, y algunos de los socios de Sánchez empiezan señalar un poco más allá.

Es el caso de Podemos, que en las últimas horas ha criticado que el presidente del Gobierno siga sin dar explicaciones ni aclarar el papel del PSOE en el caso Koldo, y ha acusado al partido de "mentir" sobre los pagos en metálico a Ábalos que investiga el último informe de la UCO.

"Es incontrovertible que Sánchez y el PSOE tienen que dar muchísimas explicaciones. También es palmario que del informe de la UCO no se puede deducir o no se puede sacar la conclusión de que no hay financiación irregular", dijo este lunes Pablo Fernández, secretario de Organización y coportavoz de Podemos.

Desde la formación morada continúan mostrando "muchas dudas" y "múltiples incógnitas" sobre si puede haber más gente del partido implicada en la trama y por ello piden a Sánchez una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados para dar las explicaciones pertinentes.

"Es imposible creer que haya un caso Ábalos sin un caso PSOE (…) Mejor que lo hagan cuanto antes porque si de la investigación de la UCO se demana corrupción en otros ámbitos del PSOE o de otros frentes del PSOE o en otros gobiernos autonómicos del PSOE, pues yo creo que cuanto antes lo expliquen Sánchez y el PSOE, mucho mejor", sentenció.

Según Fernández, son muchas las cosas relacionadas con esta trama las que tiene que aclarar el PSOE, como el motivo por el que a veces pagaban a dirigentes en sobres con dinero en metálico o las conversaciones que han sido analizadas por la UCO.

"¿Cómo explican que las conversaciones privadas de los corruptos que han sido analizadas por la UCO hablen de pagos y de sobres que les habría hecho llegar Ferraz, pero de los que se habla o no se tiene constancia alguna en los datos aportados por Ferraz a la investigación? ¿Miente la UCO al hablar de esas conversaciones o esos pagos no existen realmente y se lo inventen los corruptos en sus conversaciones?", se preguntaba este lunes Fernández.