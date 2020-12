Podemos contradice a Sánchez y niega que el Rey Felipe VI esté al margen de las acciones de su padre

El portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, ha negado que el Rey Felipe VI esté al margen de las acciones de su padre porque en la Constitución "sólo hay una referencia con nombre propio que da cuerpo a la institución monárquica", la de Rey, y ha recordado que la I República se implantó tras "la salida de los corruptos de la jefatura del Estado", entonces la reina Isabel II.

Así se ha referido a la situación del rey emérito en una rueda de prensa en el Congreso, donde ha reiterado la posición de su partido, de que las diferentes piezas abiertas sobre Don Juan Carlos "no parece que puedan ser zanjadas con una regularización".

También ha señalado que se plantea el debate de la inviolabilidad y la ausencia de responsabilidades del jefe del Estado, y que el conjunto de los ciudadanos "puedan controlar a las instituciones públicas sin ninguna excepción", también a través del sistema judicial.

La Monarquía "corre peligro serio de implosión"

Asimismo, ha advertido de que la Monarquía "corre un peligro serio de implosión" y ha recordado que para las anteriores salidas de reyes de España no hicieron falta referendos, sino que Alfonso XIII se marchase tras unas elecciones municipales, cuando la I República se implantó tras la "salida de los corruptos de la Jefatura del Estado".

Estas declaraciones de Mayoral contradicen abiertamente lo dicho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en Telecinco, en la que el líder del Ejecutivo respaldó al actual Jefe del Estado y aseguró que lo que se estaban juzgando era a unas personas, no una institución.

En este sentido, el portavoz de Podemos no ha entrado a criticar estas declaraciones, ni que Sánchez hablase de la presunción de inocencia del rey emérito porque, para él, "no hay ninguna novedad", ya que el PSOE no es republicano y "Unidas Podemos sí lo es, y ambos respetan la posición del otro".