Podemos carga contra PNV y Junts: "Son los cachorritos de Repsol"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra el PNV y Junts por su decisión de no acudir este miércoles a la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda con los grupos parlamentarios para negociar el futuro impuesto a las grandes energéticas: "Son los cachorritos de Repsol", ha afirmado.

"Esto solo demuestra que el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, no deja al Partido Nacionalista Vasco asistir a esa reunión. Creo que eso revela que en el Congreso hay dos partidos que son directamente los cachorritos de Repsol", ha dicho Belarra en los pasillos del Congreso, después de que el PNV avanzara que no acudirá a la reunión y que Junts tampoco haya confirmado su asistencia.

Belarra ha insistido en que ambos partidos, como "representantes de los intereses de las empresas energéticas" tienen que explicar al conjunto de la ciudadanía "por qué están en este Congreso no defendiendo los intereses de los ciudadanos".

"En vez de eso están defendiendo los intereses de Josu Jon Imaz, que se lo lleva bien calentito", ha recalcado la líder de Podemos, para quien, dado que Repsol "hizo el año pasado beneficios millonarios muy importantes, no pasa nada porque pongan un poquito más a las arcas públicas"

Defiende la "importancia" del impuesto a las energéticas

De cara a la reunión de esta tarde con Hacienda, Belarra ha apuntado que volverá a poner encima de la mesa la "importancia que tiene un impuesto que van a pagar las empresas energéticas que son responsables principales de la emergencia climática que estamos viviendo" y que ganaron el año pasado más de 10.000 millones de euros y pagaron apenas 1.200 millones.

"Es urgente que ese impuesto siga siendo una realidad en nuestro país y esa es además la condición que pone Podemos y que puso Podemos para poder dar el voto favorable la próxima semana, cuando la reforma fiscal vuelva al Congreso", ha recordado.

En esa línea, Belarra se ha reafirmado en que en "este momento no se dan las condiciones para negociar los Presupuestos Generales del Estado" y ha llamado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a "cumplir su palabra" de que habría impuesto a las energéticas. "Hasta que no se cumplan esos compromisos, evidentemente no vamos a cerrar otros nuevos", ha advertido.