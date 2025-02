Podemos califica su gestión del caso Monedero como "Victoria del feminismo"

La formación morada no suspende de militancia a Juan Carlos Monedero y lo justifica porque las presuntas víctimas de acoso sexual "no han ido más allá". El Portavoz de la formación Pablo Fernández ha evitado dar más detalles sobre dichas denuncias internas de compañeras del entorno de la formación y de la redacción de Canal Red, donde trabajaban con Monedero. Fernández, en rueda de prensa, va más allá y califica el modo de actuar de Podemos como una "victoria del feminismo".

No hay materia para suspender de militancia a Monedero

El partido considera que su forma de actuar ha sido ejemplar ante un caso de esta naturaleza "porque se han tomado medidas tras conocer la denuncia de las afectadas apartando a Monedero de cualquier acto de partido público o privado. Sin embargo, Podemos confirma que no suspende de militancia al presunto acosador porque dichas víctimas no han querido seguir adelante con su denuncia. Y es que - por lo tanto- no hay materia como para una suspensión de militancia a Monedero porque -a juicio de Fernández- las denunciantes no quisieron ir más allá del procedimiento "seguro y confidencial" que se puso a su disposición.

Podemos confirma que es la dirección del partido quien decide -tras conocer los indicios- separarle de actos como la Fiesta de la Primavera, la Universidad de Otoño o la última Conferencia Política del partido y que se tomo esa decisión cuando no había presión mediática alguna. En todo caso, Podemos no ha querido explicar por qué Monedero recibió posteriormente apoyo explícito de la líder de la formación Ione Belarra, ni de por qué ha seguido trabajando en el entorno del partido.

No habrá investigación interna

A pesar de que sí existe una denuncia enviada por correo electrónico de una presunta víctima de Monedero, la formación morada tampoco abrirá ninguna investigación contra él por la misma razón: las denunciantes no quieren dar más detalles de sus presuntos acosos sexuales sufridos. Por eso -dice Fernández- hay que garantizar lo primero el anonimato y la discreción. Y "es peligroso poner en duda los protocolos que son necesarios -señalan desde Podemos-. Si no, estaríamos vulnerando la voluntad de esas mujeres. Eso sí, admite que aunque Monedero dejó de ser invitado a los actos oficiales del partido, Podemos no "puede evitar" que haya acudido a dichos actos como militante. Cuando haya una denuncia por causas oficiales, se tomaran medidas más expeditivas contra él, si así lo dictamina la Comisión de Garantías del partido -concluye dicho portavoz- y lo hará el partido con todo el apoyo hacia las víctimas. "Y lo haremos por convicción ética"-añade.

Le apartamos... no está ni en los chats oficiales.

Finalmente, Pablo Fernández asegura que Podemos siempre apostará por el eslogan "Hermana, yo sí te creo". Precisamente, y aunque las denunciantes no quisieron seguir adelante con sus denuncias, por eso el partido decidió "apartar" aunque no suspenderlo. De hecho -confirma el partido- ya no está en los chats oficiales del Consejo Ciudadano.