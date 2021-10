Podemos califica a Amanacio Ortega de "evasor fiscal" tras sus donaciones a la lucha contra el cáncer

Podemos se ha manifestado en contra de la donación por valor de 280 millones de euros que hizo Amancio Ortega al Ministerio de Sanidad para adquirir diez equipos para combatir a la lucha contra el cáncer. Concretamente, consideran que se trata de una "campaña de publicidad" por parte del magnate gallego.

En redes sociales, la secretaria de Organización de la formación morada, Lilith Verstrynge, se ha mostrado muy dura con él indicando que "no es un filántropo, sino un evasor fiscal". "Si le importase el bienestar de los españoles, pagaría todos sus impuestos y no organizaría campañas de publicidad. No necesitamos donaciones a la carta, sino impuestos justos que garanticen los servicios públicos", ha añadido.

280 millones de euros para adquirir diez equipos de protonterapia

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también se ha unido a este discurso y ha declarado: "Habría que ver si, con los impuestos que evitó pagar en España con sociedades pantalla en Malta por sus megayates, esto sale a cuenta o a devolver. Casi mejor un buen impuesto a la riqueza y más recursos para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Así salimos de dudas".

Todos estos comentarios se insertan en la iniciativa que la Fundación Amancio Ortega anunció este martes. Donó 280 millones de euros para la adquisición de 10 equipos de protonterapia, es decir, radioterapia con protones, en el Sistema Nacional de Salud y que irán destinados a Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Vizcaya y Gran Canaria.

El Gobierno y siete comunidades -País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid-, lo comunicaron después de que se firmara el Plan de Colaboración en la Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud que servirá para "dar respuesta a las necesidades presentes y futuras" y "agilizar la investigación clínica con este tipo de tratamiento".

La compra la anticipará Sanidad con cargo a cuatro años en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque el coste total para las arcas públicas será de "cero euros" gracias a la donación, según se explicó en el acto que contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.