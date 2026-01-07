Podemos avisa a Sánchez de que no contará con sus votos para enviar tropas a Ucrania

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no contará con sus votos en el Congreso para enviar tropas españolas a Ucrania.

No será con el voto de Podemos. No a las guerras por dinero

"No será con el voto de Podemos. No a las guerras por dinero", ha escrito Belarra en un mensaje en la red social X.

A su juicio, el presidente del Gobierno "se propone enviar tropas españolas a Ucrania para hacer de empresa de seguridad de los EEUU y que así puedan hacer sus negocios, es decir, su robo noecolonial de tierras raras con tranquilidad".

Sánchez abrió este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano al anunciar, tras participar en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el próximo lunes comenzará una ronda con los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios para plantearles su opinión sobre la contribución de España ante un horizonte de paz en ese país.

El jefe del Ejecutivo explicó en una rueda de prensa que la política exterior española con Ucrania siempre ha sido de apoyo férreo a su lucha por la libertad de muchas maneras, con ayuda económica y militar, y acogiendo a miles de ucranianos.