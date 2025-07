El PNV se defiende ante las acusaciones del PP y asegura que "no responde a presiones ni de unos ni de otros"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reprochado al Partido Popular su intento de implicar "sin ton ni son" a su formación en "una trama con la que no tiene absolutamente nada que ver". Esteban ha recalcado que el PNV "no se deja presionar ni por unos ni por otros" y ha defendido la necesidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga la oportunidad de dar explicaciones el próximo día 9. A su juicio, no se planteará una cuestión de confianza.

En una entrevista en TVE, Esteban ha denunciado la "doble estrategia" del PP. Según ha relatado, un día después de que el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, se pusiera en contacto con el PNV para pedir disculpas por sus declaraciones y ofrecer un canal de diálogo, el presidente del PP en Euskadi, Javier De Andrés, arremetió contra los jeltzales "como un auténtico poseso", acusándolos de estar implicados en la supuesta trama relacionada con Santos Cerdán, sin aportar "ningún fundamento ni prueba alguna".

Tras advertir de que el PNV no va a "tolerar" ese tipo de política que "en Euskadi es nueva" y que considera "absolutamente inaceptable", ha precisado que "lo único que saca De Andrés es un asunto de una concesión de un colegio en una localidad navarra, cuyo expediente va a ser investigado en la comisión creada 'ad hoc' y votada favorablemente" por el PNV.

Según ha explicado, el expediente, que "está a disposición ya de todos los grupos", fue decidido por "una mesa exclusivamente técnica" y se adjudicó la empresa que "presentó la oferta más barata". "El colegio se ha puesto en marcha, está funcionando y todo ha sido conforme a las especificaciones exigidas por la Administración desde un primer momento en la licitación. Por lo tanto, es un caso absolutamente claro, limpio, y en el que no hay nada de nada", ha subrayado.

Para Aitor Esteban, al PP "no hay quien le entienda" y se comporta como "el doctor Jekyll y Mr Hyde". Según ha indicado, es "evidente" que las relaciones entre ambas formaciones "no están en un buen momento" porque, "cuando hay un partido que sin ton ni son te acusa intentando mezclarte en una trama en la que no tienes nada que ver, lo que produce es un absoluto rechazo".

Esta acusación, ha añadido, se suma al hecho de que "algunas ponencias" del Congreso del Partido Popular "equiparan nacionalismo con supremacismo o hablan de privilegios en los estatutos", así la posición del PP con respecto a la euskera en Europa, entre otros "ataques claros" por parte del PP en los últimos meses.

"Ellos tienen mi teléfono y yo tengo el suyo, pero desde luego, el clima no es el más apropiado para hablar", ha señalado el presidente del PNV, que ha remarcado que su partido "no responde a presiones ni de unos ni de otros". Según ha insistido, el PNV tomará "las decisiones en virtud de lo que deba responder de acuerdo a lo que nos exige la ciudadanía, nuestros votantes y nuestro código ético".

Pendiente a las explicaciones de Sánchez

Por otro lado, ha considerado que el próximo día 9, jornada al que el presidente Sánchez "decidió retrasar las explicaciones en el Congreso", será una jornada "importante" y hay que "darle la oportunidad de explicarse y escucharle". "Creo que políticamente es lo que toca, nosotros también daremos nuestra visión de la situación y cómo creemos que es el momento político", ha añadido el presidente del PNV, para el que "evidentemente no valen unas disculpas, hay que dar explicaciones" haciendo "un relato desde que comienza todo este asunto".

El diario ABC ha publicado este viernes una información en la que indica que la formación vasca estaría valorando dejar de apoyar a Sánchez sin que ello implique respaldar al PP. Según ha indicado, "si lo que se está diciendo es que es un triángulo de tres personas, primero tendrá que delimitarse muy claramente que ese triángulo acaba ahí" y después también hacer "un relato con sentido y fundamentado sobre qué pasa desde el momento en el que a Ábalos se le quita la confianza" como ministro.

"A partir de ahí han sucedido muchas cosas que nos gustaría que fueran explicadas, desde las maletas venezolanas de Barajas, etcétera, hay todo un recorrido", ha explicado. Esteban ha augurado, además, que "una cuestión de confianza no va a presentarse" porque, en este momento, es "dudoso" que haya "una mayoría clara" al Gobierno. "¿Alguien piensa que Podemos votaría favorablemente a la cuestión de confianza?", ha cuestionado.

Preguntado por la postura del PNV en caso de que se produjera, ha reiterado que "escucharía primero al presidente el día 9". "Vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se sale de ahí, y luego la ejecutiva del PNV tomará la decisión", ha señalado, precisando que, por el momento, "ni se ha planteado que eso vaya a ser así".

Finalmente, ha reiterado que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán no es el interlocutor del Gobierno para el PNV y también ha vuelto a rechazar sus afirmaciones en su declaración ante el Supremo sobre el papel del empresario guipuzcoano Antxon Alonso en el apoyo jeltzale a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Esteban ha asegurado que "quien llama es Sánchez" para decir que "le gustaría que hubiera una reunión" y, según ha indicado, "a Antxon ni le conocíamos" en el PNV. Según ha explicado, la formación vasca acudió "a escuchar" a la reunión solicitada, en la que se encontraron "al otro lado de la mesa" con José Luis Ábalos y con Santos Cerdán, que "eran los hombres de confianza de Sánchez". La decisión la tomó la ejecutiva del partido "el mismo día de la votación". "Así que el tal Antxon, para contactar con nosotros, que ni idea de quién era, no era en absoluto necesario, porque el propio presidente tenía el teléfono y así lo hizo", ha indicado.