El pleno para investir a Pérez Llorca como presidente valenciano será el 27 de noviembre

El pleno de Les Corts Valencianes para la investidura del secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, como president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón se celebrará el próximo jueves 27 de noviembre a las 11 de la mañana.

Así se ha fijado este jueves, después de que la presidenta del Parlamento valenciano, Llanos Massó (Vox), haya mantenido una ronda de consultas con los síndics de los cuatro grupos parlamentarios sobre la única candidatura presentada para relevar a Mazón, que se registró este miércoles, último día de plazo.

Para ser elegido president, el dirigente popular necesita mayoría absoluta (50 escaños) en primera votación, o mayoría simple (más 'síes' que 'noes') en segunda 48 horas después, en un hemiciclo en el que el PP tiene 40 diputados y Vox 13, mientras que la oposición suma 46 parlamentarios, lo que hace que Vox tenga la llave para la investidura.

Pérez Llorca señaló este miércoles que aún no tiene cerrado un acuerdo con Vox, pero confía en ser capaz de alcanzarlo, igual que se consiguió al inicio de la legislatura para investir a Mazón president de la Generalitat y este año para aprobar unos nuevos presupuestos autonómicos.

Segunda investidura de la legislatura

El segundo pleno de investidura de esta legislatura comenzará en Les Corts Valencianes con el discurso del candidato, quien no tendrá límite de tiempo para exponer el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitar la confianza de la Cámara autonómica.

Tras la intervención de Pérez Llorca, la presidenta de Les Corts suspenderá la sesión por un tiempo que según el reglamento de la Cámara no puede ser superior a 24 horas, y que habitualmente suele ser un receso de unos 30 minutos.

Una vez retomada la sesión, será el turno de los síndics de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación (PSPV-PSOE, Compromís y Vox), excepto el grupo al que pertenece el candidato (PP), que lo hará en último lugar, por un tiempo de 30 minutos cada uno.

Pérez Llorca podrá contestar conjunta o separadamente a los representantes de los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 30 minutos, tras lo cual cada grupo tendrá diez minutos de réplica y el candidato popular cerrará lo discursos con otros diez minutos.

Votación pública por llamamiento

Acabado el debate, la presidenta de Les Corts anunciará la hora de la votación, que será pública por llamamiento -se nombra a cada diputado para que responda 'sí', 'no' o 'abstención'-, y suspenderá la sesión hasta entonces.

En primera votación, se necesita mayoría absoluta del hemiciclo (50 escaños). De no obtenerla, habría una segunda votación 48 horas después, en la que bastaría mayoría simple. Si tampoco se lograra la confianza para la investidura, habría un plazo de dos meses desde la primera votación para intentarlo, pasado el cual se disolverían Les Corts y se convocarían elecciones.

Si consigue el respaldo de Vox, Pérez Llorca se convertirá en el octavo president de la Generalitat, el sexto del PP (tras Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps, Alberto Fabra y Carlos Mazón), y el tercero investido sin haber sido el candidato en las elecciones (tras Olivas y Fabra).

Pleno de toma de posesión

Un vez elegido, la presidenta de Les Corts lo comunicará al rey para su nombramiento, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo de diez días, según establece la ley de Gobierno del Gobierno valenciano.

Tras publicarse el nombramiento, se celebrará un nuevo pleno de Les Corts para que Pérez Llorca prometa o jure el cargo de president y formule una 'Proposició' sobre su programa de gobierno, que no será objeto de debate y cuy fecha no se ha fijado aún.

Después de tomar posesión del cargo, el nuevo president de la Generalitat tendrá que dar a conocer la composición del Ejecutivo que le acompañará en su nueva responsabilidad y que será el quinto gobierno de esta legislatura, tras los cuatro que nombró Mazón en sus 28 meses como president.