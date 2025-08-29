Planas critica la "dejación de funciones y negligencia" de "algunas autonomías" durante los incendios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido en la comisión del Senado para dar cuenta de su papel en la gestión de los incendios que han afectado a más de 300.000 hectáreas, siendo el 2025 el peor año desde que se tienen registros. Durante el esperado encontronazo con los senadores populares, Planas ha criticado la "dejación de funciones y negligencia" de "algunas autonomías" y ha reiterado que Ejecutivo "ha apoyado a las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios".

Los populares no han permanecido callados y han tachado de "incompetente" la actuación del ministro durante esta crisis y le han acusado de ser "cómplice de criminalizar a la ganadería extensiva" y de haber "interpuesto el lobo y su protección frente a la cabaña ganadera, lo cual es un verdadero disparate". Además, han calificado como "decepcionante" las explicaciones que ha ofrecido el ministro y le han afeado que permaneciese "ausente" durante los incendios.

Del mismo modo, los de Feijóo han lamentado que el Ministerio "no haya creado ni una sola línea extraordinaria de ayudas, limitándose a repartir la PAC como si aquí no hubiese pasado nada". También, junto a Vox, han pedido la convocatoria de elecciones.

Ante el aluvión de críticas, Planas ha respondido dudando de la "altura intelectual y política del PP viendo la intervención" y de buscar un momento de "gloria" en TikTok, en alusión a la senadora del PP Lorena Guerra, a quien le ha reprochado que solo subirá a las redes sociales "una parte de su intervención".

La importancia de la PAC

Durante su intervención, el ministro ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de reducir la dotación económica de la Política Agrícola Común (PAC), la cual considera "contraria" a los intereses de España, más si cabe en situaciones como las que ha vivido el campo, en el que se han quemado 35.421 hectáreas de superficie agrícola. Y ha defendido su pervivencia y la necesidad de una buena financiación para la misma.

"El Gobierno de España no acepta la propuesta de la Comisión Europea de la PAC porque es contraria a nuestros intereses. La PAC es un elemento fundamental, no solo para responder a situaciones como esta de incendios, sino en general para la vitalidad de nuestro mundo rural", ha señalado al tiempo que ha afirmado que "creo que los incendios dentro de la desgracia y el drama que presentan estos fenómenos extremos son una razón de más de defender no solo la pervivencia de la PAC, sino de la necesidad de que tenga una buena dotación financiera".

A renglón seguido, Planas ha incidido en que el objetivo de la PAC es "dar rentabilidad, sobre todo a las pequeñas y medianas explotaciones que no la pueden alcanzar con sus ventas al mercado", del mismo modo que "proporciona una garantía de vida para aquellos que habitan en nuestras zonas rurales y proporciona una garantía de actividad económica que es fundamental".

Por esta razón, el ministro ha hecho un llamamiento a la unión de todos los partidos en torno al Gobierno para ir todos a una en esta cuestión: "Espero que todos los grupos políticos sin reserva estén unidos en apoyo del Gobierno en esta negociación".

Antes de acabar, también ha tenido palabras para el gravamen interpuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la Unión Europea. "Ese arancel del 15%, que evidentemente no nos gusta, pero que no va a impedir que continuemos exportando de forma intensa a los EEUU". "Creo que ha sido un acuerdo que la Comisión Europea ha negociado y nos ha asegurado que era lo único posible en estas circunstancias", ha afirmado para acabar exponiendo que el Ejecutivo "ha movilizado ya una cifra muy importante en apoyo de las empresas y de los particulares afectados".