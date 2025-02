La pistola humeante de Aldama: el empresario sí es creíble para jueces y fiscales

Todavía son muchos los que en círculos judiciales y penitenciarios se siguen preguntando hasta dónde llegó la colaboración de Víctor de Aldama con la Justicia para que de manera rotunda y urgente fuera puesto en libertad en cumplimiento de un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. La explicación en el fondo es bien sencilla. Las pruebas, documentos, grabaciones, conversaciones y referencias directas que entregó el empresario a la Fiscalía.

Por eso, cuando se discute, o algunos ponen en entredicho, la credibilidad de Aldama, lo cierto es que para quien sí tiene curabilidad es para las autoridades judiciales. Tiene credibilidad y tienen la información. Tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ( UCO) como los jueces: Ismael Moreno, que investiga en el caso Koldo desde el comienzo y tanto como para Santiago Pedraz, el juez que investiga la trama de hidrocarburos, el testimonio y las pruebas entregadas por Aldama son suficientes para practicar más diligencias.

Pruebas y autoinculpación

A Víctor de Aldama algunos quieren ver cómo entrega la "pistola humeante con las huellas dactilares del implicado". Y mientras eso no ocurra, dicen que no tiene pruebas, o que no es creíble, o que será imposible que demuestra tal o cual afirmación. Se olvidan muchos de que a él no le corresponde esa función. Lo mismo que cuando Bárcenas entregó pruebas autoinculpándose del caso Gürtel fue luego la investigación judicial la que confirmó tales pruebas. Ahora ocurre lo mismo y también Aldama se está autoinculpando. Los jueces y la policía judicial deben hacer su trabajo, y entregar todas las pruebas bien amarradas. En ello están. Y en todos los frentes.

Pero ya sólo con lo declarado y las pruebas entregadas hasta ahora sería suficiente. De hecho, está siendo suficiente para seguir practicando diligencias, elevar la causa al Supremo y acordar imputaciones.

La ansiedad es enemiga de la Justicia. Y aunque a veces de la sensación de que lo más importante es lo que está por llegar, es bueno no perder la perspectiva de lo que ya existe, pruebas evidentes que han sido convincentes para tres jueces y toda la Fiscalía anticorrupción:

Que hubo pago de comisiones, tal y como acreditó la UCO en uno de sus informes.

Que hay pruebas por escrito y documentos de adjudicaciones del Ministerio de Trasportes a determinadas empresas relacionadas con la trama.

Que Aldama pagó durante meses el piso de la amante de José Luis Ábalos cuan do el ministro de Trasportes y secretario de organización del PSOE estaba en activo.

Que el presidente del Gobierno supo cuatro días antes que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez viajaba a España cuando tenía prohibida su entrada en nuestro país. Y el presidente del Gobierno lo ocultó. Dijo lo contario. Hubo hasta diez versiones de lo ocurrido aquella noche en el aeropuerto de Barajas y días anteriores y posteriores.

Y que hubo una compañía aérea, Air Europa, rescatada por el Gobierno con más de 400 millones de euros y que el dinero sirvió para repartir dividendos. Y que para toda esa operación el intermediario fue Víctor de Aldama

De todo ello y de mucho más tienen pruebas la Fiscalía y los jueces. Y ya sólo eso sería suficiente para imputar a varios ministros del Gobierno y dirigentes del PSOE. Pero es la Justicia la que marca los tiempos. Aun así, para los amantes de las emociones, habrá pistola humeante.