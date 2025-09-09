Pilar Velasco: "En qué momento paras a Israel. ¿Vas a esperar a que le juzguen por genocidio?"

En pleno debate por el uso de la palabra genocidio para calificar lo que está sucediendo en Palestina, Pilar Velasco se ha preguntado en la tertulia de 'Más de uno': "¿En qué momento paras a Israel? ¿Vas a esperar a que la Corte Penal Internacional le juzgue por genocidio?"

Esta polémica llega tras el anuncio de medidas contra Israel por parte del Gobierno y el uso de la palabra genocidio en varias ocasiones por parte de Pedro Sánchez, algo que ha abierto una brecha con la Comisión Europea, que se resiste a usar este término porque es una calificación jurídica que solo compete a los tribunales.

Velasco ha asegurado que "al Gobierno de Israel le da exactamente igual si se llama o no genocidio porque están vulnerando y masacrando a la población palestina a ojos de todos". Si bien, lo que hay que determinar es si se trata de un genocidio o un exterminio, ya que hay diferencias.

"Si es un exterminio es una consecuencia de su derecho de defensa y si es un genocidio usted no tiene derecho a defenderse aniquilando a todo un pueblo. De ahí el debate dialéctico", ha indicado la periodista.

A esta velocidad ni un palestino quedará en el momento en el que pueda llevarse a cabo este proceso penal

En ese momento se ha preguntado "cuántas sanciones tiene que imponer la Unión Europea y bajo qué término, genocidio o exterminio?" En sus propias palabras, "todas", porque "¿en qué momento paras a Israel, vas a esperar a que la Corte Penal Internacional le juzgue por genocidio?"

Además, ha añadido que "a esta velocidad ni un palestino quedará en el momento en el que pueda llevarse a cabo este proceso penal". Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, 64.522 gazatíes han muerto desde el pasado 7 de octubre de 2023.