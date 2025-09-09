CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO

Pilar Velasco: "En qué momento paras a Israel. ¿Vas a esperar a que le juzguen por genocidio?"

La periodista ha asegurado que "a esta velocidad ni un palestino quedará en el momento en el que pueda llevarse a cabo este proceso penal".

Nerea Pardillo

Madrid |

En pleno debate por el uso de la palabra genocidio para calificar lo que está sucediendo en Palestina, Pilar Velasco se ha preguntado en la tertulia de 'Más de uno': "¿En qué momento paras a Israel? ¿Vas a esperar a que la Corte Penal Internacional le juzgue por genocidio?"

Esta polémica llega tras el anuncio de medidas contra Israel por parte del Gobierno y el uso de la palabra genocidio en varias ocasiones por parte de Pedro Sánchez, algo que ha abierto una brecha con la Comisión Europea, que se resiste a usar este término porque es una calificación jurídica que solo compete a los tribunales.

Velasco ha asegurado que "al Gobierno de Israel le da exactamente igual si se llama o no genocidio porque están vulnerando y masacrando a la población palestina a ojos de todos". Si bien, lo que hay que determinar es si se trata de un genocidio o un exterminio, ya que hay diferencias.

"Si es un exterminio es una consecuencia de su derecho de defensa y si es un genocidio usted no tiene derecho a defenderse aniquilando a todo un pueblo. De ahí el debate dialéctico", ha indicado la periodista.

A esta velocidad ni un palestino quedará en el momento en el que pueda llevarse a cabo este proceso penal

En ese momento se ha preguntado "cuántas sanciones tiene que imponer la Unión Europea y bajo qué término, genocidio o exterminio?" En sus propias palabras, "todas", porque "¿en qué momento paras a Israel, vas a esperar a que la Corte Penal Internacional le juzgue por genocidio?"

Además, ha añadido que "a esta velocidad ni un palestino quedará en el momento en el que pueda llevarse a cabo este proceso penal". Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, 64.522 gazatíes han muerto desde el pasado 7 de octubre de 2023.

