Pilar Velasco sobre los políticos que mienten en sus currículums: "Están faltando a todos los que han sudado por su título"

Pilar Velasco ha reflexionado en la tertulia de 'Por Fin', sobre las últimas polémicas que azotan a la política española sobre la falsificación de los títulos y estudios universitarios y se pregunta si para ejercer en política se debería de tener estudios universitarios.

Durante estas semanas han salido a la luz que varios políticos han falseado sus títulos o directamente han metido sobre los estudios que han realizado. El último en subirse a este barco es el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel Batalla, ha presentado su dimisión al frente de este alto cargo y como presidente del PSPV-PSOE tras iniciar la Fiscalía Anticorrupción una investigación para descubrir si falsificó su currículum para promocionar como funcionario en la Diputación de Valencia en 1986.

Anteriormente, la diputada del PP en el Congreso de los Diputados, Noelia Núñez, también tuvo que dimitir tras la publicación del Ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre su currículum académico.

¿Es necesario un título universitario para ejercer en política?

Asegura que todas estas personas que falsifican o mienten sobre sus estudios están faltando el respeto a todas aquellas personas que si han trabajado para sacarse el grado, "Están faltando a todos los que han sudado por su título", remarca.

Pilar Velasco lo tiene claro, al estar un puesto de gran responsabilidad en el que tu sueldo es superior a la media, esto debería estar respaldado por unos estudios universitarios. "Yo creo que sí. Cuando eres joven tienes la suerte de estar en una formación política que confía en ti para darte un cargo público. Tienes una remuneración que no tienen el resto seguramente de jóvenes, con lo cual valora la formación y esfuérzate por tener una formación. , argumenta la periodista.

También remarca la necesidad de los políticos de mentir sobre sus estudios. "Porque inventarte hasta tres titulaciones universitarias o que eres profesora de una universidad donde no das clase es innecesario. ¿Qué estás cubriendo? La carencia de que igual no estás preparada para ejercer el puesto que ocupas", explica la colaboradora.

Asimismo, reclama una respuesta por parte de la Ministra de Universidades, Diana Morán, ante estos últimos escándalos que salpican a miembros de la política. "Yo creo que Diana Morán tiene la obligación moral de defender los títulos universitarios y que hoy no era el día cuando se produce esa dimisión, con falsificación o no. Porque yo creo que no está en su mano saber si este funcionario falsificó un título universitario cuando accedió a una plaza de funcionarios, lo que sí que le pido es que usted defienda la cartera que representa", exige la periodista.