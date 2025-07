Pilar Velasco abre una nueva vía para el adelanto electoral: "Ante un nuevo escándalo, los socios abandonan en cascada"

Pilar Velasco ha ofrecido este martes en Más de Uno de Onda Cero un análisis rotundo sobre la grave crisis que atraviesa el Gobierno tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, número tres del PSOE. La detención del histórico secretario de Organización ha tenido, según Velasco, un "impacto emocional" en las filas socialistas: "Yo escuchaba ayer a una exdiputada que participó en las dos primarias de Sánchez, mientras metían en la cárcel a Santos Cerdán, decir '¿pero cómo hemos llegado hasta aquí?'".

El momento "más crítico"

Velasco ha asegurado que, aunque el PSOE no lo admita públicamente, "hay un impacto en toda la militancia, incluso altos cargos del gobierno con la imagen de Santos Cerdán". La periodista ha calificado el momento actual como "el más crítico" para el Ejecutivo, y ha advertido de que la imagen de un dirigente tan relevante entrando en prisión "hacía mucho que no se revivía en la política española".

Más allá de su papel en el partido, Velasco ha subrayado la dimensión política que tenía Cerdán en esta legislatura: "En lo político no se entiende esta legislatura sin Santos Cerdán. La anterior sí, pero esta no, porque no solo era el secretario de organización del PSOE, es que era el interlocutor con Bildu, el muñidor de una investidura muy compleja, el interlocutor con Junts, el negociador de la amnistía".

Además, ha enfatizado la gravedad del auto judicial que motivó su encarcelamiento, más allá de las informaciones conocidas hasta ahora: "Lo que nos dijo ayer el juez es que Santos Cerdán es el cabecilla de una red de mordidas de contratos de obra pública dentro del gobierno, que la dimensión es tremenda".

Velasco también ha advertido sobre las consecuencias políticas y judiciales que pueden derivarse de este caso, incluyendo un posible giro en las estrategias de defensa de otros implicados como José Luis Ábalos o Koldo García.

Futuro inmediato

En cuanto al futuro cercano del Gobierno, la periodista ha anticipado movimientos importantes: "Nadie en el gobierno da por descontado el inmovilismo. Todo el mundo da por descontado el adelanto electoral". Según Velasco, el Ejecutivo tiene dos momentos clave en los próximos días para intentar reaccionar: el Comité Federal del PSOE de este fin de semana y la comparecencia del presidente Pedro Sánchez el próximo miércoles, donde se esperan medidas legislativas anticorrupción.

Sin embargo, ha señalado que estos gestos podrían no ser suficientes para sostener el actual equilibrio parlamentario: "Después del 9 de julio el gobierno va a estar en una debilidad muy parecida a la que está ahora". Y ha planteado una hipótesis nueva para un posible adelanto electoral: "Había dos escenarios para el adelanto electoral, moción de censura y el adelanto del presidente. Yo creo que ahora se abre otra posibilidad y es que ante un nuevo escándalo los socios abandonan en cascada y el gobierno tiene que contar con eso".