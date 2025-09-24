Pilar Velasco: "De los 2.664 juicios que se hicieron en la Comunidad de Madrid en 2024, solo hubo uno con jurado popular por malversación"

La decisión del juez Peinado de juzgar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un jurado popular por delito de malversación ha generado una avalancha de reacciones y opiniones desde todos los ámbitos. La periodista Pilar Velasco ha comentado en 'Por Fin' que "de los 2.664 juicios que se hicieron en la Comunidad de Madrid en 2024, solo hubo uno con jurado popular por malversación".

"Para quienes dicen que es una normalidad en los juicios de Madrid" ha comentado con ironía Velasco cuando ha sido preguntada por esta decisión. Considera que el juez Peinado "ahonda en lo que yo llamaría aberración popular y un desvío de la moral ortodoxa".

Velasco ha hablado del hecho de que esta decisión se tome en una Comunidad como Madrid, en la que el PP gobierna con mayoría absoluta desde hace años y "bien consolidada". Que se escoja "un jurado popular para un tema político y evidentemente politizado en el que el porcentaje saldría mucho 0,0000... habla por sí sola de la decisión", ha señalado.

Genera mucha inseguridad que un juez pueda estar llevando una instrucción como la está conduciendo

Es por ello que al reflexionar sobre 'la máxima de la garantía de las instancias superiores' se ha preguntado: "¿Qué garantía cuando hablamos de procesos eminentemente mediáticos, que sirven para que opinemos sobre ellos cada vez que el juez toma una decisión?"

En este momento ha recordado decisiones que ha tomado el juez Peinado y que han sido irregulares, como "el sobre que recibió de Vox con informaciones lo mantuvo en secreto durante semanas, era claramente irregular". Aunque luego se tumbó, "el daño ya estaba hecho". Velasco considera que la "justicia es un tema demasiado serio", por ello cree que genera "mucha inseguridad" que un juez "pueda estar llevando una instrucción como la está conduciendo", ha concluido.

La opinión de Pilar Velasco coincide con la de la igualmente periodista Ketty Garat quien también ha hecho referencia a la casuística de que pase esto en "una Comunidad Autónoma que tiene unos resultados electorales claramente favorables al Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso... (...) Hay una alta probabilidad de que haya un criterio contrario a Begoña Gómez y favorable a los postulados del juez".

Rufián espera que el PSOE reaccione y Page ha calificado la reacción de "extraña" y "estrambótica"

En cuanto a los políticos que se han pronunciado sobre este asunto destacan las palabras de Gabriel Rufián, quien ha señalado que "nosotros hemos avisado al PSOE de que habrá jueces que irán a por ellos", aunque ha recordado otros casos en los que otros partidos eran perseguidos "y el PSOE no hacía nada", por eso ahora espera que "el PSOE reaccione y se frene al poder judicial".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha manifestado su sorpresa, ha calificado la decisión de "extraña" y "estrambótica" y ha cuestionado que un jurado popular sea lo más idóneo en este tipo de casos. "Si este asunto se dirime con jurado popular, se traduce en un aroma más a juicio político que a juicio legal".