Pilar Bernabé: "No puedo dejar de preguntarme si podía haber hecho algo más en la dana; es lo que le falta a Mazón"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado en una entrevista a Europa Press que cumplió con "todas" sus obligaciones en la dana y que la realidad y los datos de ese día son "incontestables" respecto a lo que hizo. Ha atacado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, porque "si hubiese pisado más la calle, si hubiese hablado más con las víctimas y hubiese sentido y empatizado con quienes más han sufrido, probablemente habría actuado de otra manera".

"Hay alguien que no estaba donde tenía que estar, hay una administración que no hizo lo que tenía que hacer", ha señalado. Ha reconocido que "siempre pienso y no puedo dejar de preguntarme si podía haber hecho algo más" porque "he visto, he vivido, he llorado, he sufrido con cada una de las familias que ha perdido a su ser querido".

Además, ha recalcado que mientras que ella tiene 240 llamadas registradas en su móvil ese día, Mazón "solo tiene 13. La realidad, los datos, son incontestables", ha apuntado. "Yo sé perfectamente cuáles son mis obligaciones como delegada del Gobierno y las cumplí todas", ha añadido.

La Generalitat si considera que no puede, tiene que pedir esa ayuda

Preguntada por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría haber hecho más, ha insistido en que "eso quedó bastante claro" y que aparece de manera recurrente en los autos de la jueza que investiga la gestión de la dana. Ha incidido en que "la Generalidad es la primera administración que tiene la cercanía, la capacidad, los medios, la que está sobre el terreno" por lo que "si considera que no puede, tiene que pedir esa ayuda".

Ha recordado que un día después de la catástrofe había 1.100 efectivos de la UME y que "después siguieron viviendo". "El presidente del Gobierno ha hecho lo que no ha hecho el 'president' de la Generalitat: se ha reunido con todos los alcaldes afectados y con las asociaciones de víctimas" ha incidido.

Asimismo, ha señalado que "estamos secuestrados por la voluntad y por la aritmética electoral de quien tiene la única posibilidad de cambiar esto, que es [el líder del PP] Alberto Núñez Feijóo" y por ello ha aseverado que el PPCV va a pagar en las urnas la gestión de la dana.

Cuestionada sobre por qué el Gobierno no se ha sumado a una comisión mista tras la dana, Bernabé ha defendido el papel de José María Ángel como comisionado estatal para la reconstrucción y ha subrayado que la Generalitat "tiene a su disposición toda la información que necesita y que requiera".