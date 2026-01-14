Pilar Alegría responde a Abascal tras calificarla como "mujer objeto: "Ojalá los machistas..."

La candidata del PSOE para la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, que la ha llamado "mujer objeto" en un mitin en Utebo (Zaragoza). "Ojalá se queden solos los machistas y ojalá Abascal aprenda la lección", ha sentenciado Alegría en un vídeo difundido en X.

La antigua portavoz del Gobierno ha destacado el hecho de que Abascal no ha conseguido los "aplausos" de sus votantes, si es lo que pretendía con ese comentario, algo que demuestra que son "más sensatos que él". Alegría, además, ha lamentado que el líder de Vox ha dado muestras "una vez más de su evidente machismo y misoginia".

La antigua ministra ha animado a la gente a ver el vídeo, que lo ha calificado de "espanto", porque en lugar de los vítores de los asistentes hay un "triste silencio" y las caras de la gente son "un poema".

La degradación y la deshumanización de la vida política

Este ataque, que ha calificado como "personal", aunque ha puntualizado que "cada día le toca a muchas mujeres", le ha llevado a reflexionar acerca de "la degradación y la deshumanización" de la vida política y ha confiado en que la campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero, "que todavía no ha empezado, no siga por estos derroteros, ni en público ni en ese ruin y cobarde anonimato digital".

Abascal, aun así, desde Panticosa (Huesca) ha reiterado que "las mujeres que encabezan las listas del PSOE son utilizadas como mujeres objeto" y las ha acusado de "cómplices por silencio" por los problemas que están sufriendo las mujeres por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder de Vox ha atacado al Ejecutivo por "protagonizar una mafia que acosa a las mujeres" y ha recordado que Alegría es "amiga íntima del acosador Salazar y responsable del silencio de muchos cargos del PSOE".

Sánchez y varias ministras mandan su apoyo a Alegría

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo hacia Pilar Alegría a través de un mensaje en redes sociales en el que ha manifestado que "frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también se ha solidarizado con Alegría y ha puntializado que "las mujeres, los migrantes y el colectivo LGTBI+, siempre en el blanco de la extrema derecha". Diana Morant, ministra de Ciencia, también ha mandado su apoyo con un mensaje en el que ha asegurado que "como mujeres sabemos bien a qué nos enfrentamos cuando defendemos la igualdad y la democracia".