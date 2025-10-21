rueda de prensa tras el consejo de ministros

Pilar Alegría ironiza tras las acusaciones de Aldama de financiación irregular en el PSOE: "Por las noches no veo ficción"

La portavoz del Gobierno ha respondido de esta manera tras las declaraciones del supuesto conseguidor de la trama Koldo en las que señala al Partido Socialista y Pedro Sánchez.

👉El Gobierno no está preocupado por la citación al exgerente del PSOE e insiste en la "colaboración y transparencia" del partido

M.M.G.

Madrid |

Pilar Alegría, tras el consejo de ministros/ Marta Fernández / Europa Press
ondacero.es | Marta Fernández / Europa Press

El presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha asegurado que existe financiación ilegal en el PSOE en las que asegura que existe financiación ilegal en el PSOE, que se llevó al partido entre 1,5 y 2 millones de euros, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto de todo esto.

En una entrevista en Telemadrid, el empresario investigado como uno de los principales intermediarios de la trama de corrupción del llamado 'caso Koldo' también ha asegurado que el exministro José Luis Ábalos pagó con dinero negro por un local de unos 174 metros cuadrados situado debajo de su vivienda en Valencia.

El Gobierno califica estas declaraciones de "ficción"

A preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha eludido hacer valoraciones sobre estas declaraciones del empresario investigado y se ha limitado a decir un "yo por las noches no veo ficción".

Lo ha dicho Alegría en alusión a la entrevista televisiva del presunto comisionista quitando toda credibilidad a sus palabras.

Respecto a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de citar a declarar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización de este partido el próximo 29 de octubre, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que no existe preocupación en el Gobierno.

Alegría ha señalado que a los que se ha llamado a declarar ha sido en "calidad de testigo" y que lo harán "con la verdad y con la máxima transparencia". Ha zanjado el asunto apuntando que "lo que siempre van a encontrar por parte del PSOE y por parte de este Gobierno es colaboración y transparencia".

No se ha pronunciado tampoco por que el juez Leopoldo Puente haya encontrado pagos en metálico a Ábalos y Koldo que el PSOE no ha justificado y que es esa la razón por la que cita al entonces gerente Mariano Moreno Pavón y a a la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez.

Según la providencia del juez, la citación se hace para procurar "el esclarecimiento" de dichos pagos y que si no se aclaran tras la declaración de ambos testigos, enviará el caso al juzgado competente para la apertura de una causa penal por una posible financiación irregular del PSOE.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer