Pilar Alegría ironiza tras las acusaciones de Aldama de financiación irregular en el PSOE: "Por las noches no veo ficción"

El presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha asegurado que existe financiación ilegal en el PSOE en las que asegura que existe financiación ilegal en el PSOE, que se llevó al partido entre 1,5 y 2 millones de euros, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto de todo esto.

En una entrevista en Telemadrid, el empresario investigado como uno de los principales intermediarios de la trama de corrupción del llamado 'caso Koldo' también ha asegurado que el exministro José Luis Ábalos pagó con dinero negro por un local de unos 174 metros cuadrados situado debajo de su vivienda en Valencia.

El Gobierno califica estas declaraciones de "ficción"

A preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha eludido hacer valoraciones sobre estas declaraciones del empresario investigado y se ha limitado a decir un "yo por las noches no veo ficción".

Lo ha dicho Alegría en alusión a la entrevista televisiva del presunto comisionista quitando toda credibilidad a sus palabras.

Respecto a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de citar a declarar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización de este partido el próximo 29 de octubre, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que no existe preocupación en el Gobierno.

Alegría ha señalado que a los que se ha llamado a declarar ha sido en "calidad de testigo" y que lo harán "con la verdad y con la máxima transparencia". Ha zanjado el asunto apuntando que "lo que siempre van a encontrar por parte del PSOE y por parte de este Gobierno es colaboración y transparencia".

No se ha pronunciado tampoco por que el juez Leopoldo Puente haya encontrado pagos en metálico a Ábalos y Koldo que el PSOE no ha justificado y que es esa la razón por la que cita al entonces gerente Mariano Moreno Pavón y a a la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez.

Según la providencia del juez, la citación se hace para procurar "el esclarecimiento" de dichos pagos y que si no se aclaran tras la declaración de ambos testigos, enviará el caso al juzgado competente para la apertura de una causa penal por una posible financiación irregular del PSOE.