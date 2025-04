Pilar Alegría denuncia ataques contra ella en redes sociales: "llevo 48 horas siendo víctima de un machismo repugnante"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, denunció este domingo haber sido víctima de graves ataques machistas en redes sociales durante las últimas 48 horas. Alegría relató que ha recibido insultos como "puta", "zorra" o "comepollas", además de mensajes vejatorios en los que la instaban a "ponerse a cuatro patas" o afirmaban que había alcanzado su cargo "por callar y ponerse de rodillas". "Me preguntan si me gusta de lado o encima", añadió.

En una publicación en su cuenta de la red social Instagram, Alegría explica que lleva años en política, que siempre ha hecho su trabajo "con dedicación, seriedad y honestidad" y asegura entender y respetar a quienes discrepen de su ideología y decisiones, "pero nunca podré respetar ni me callaré ante los insultos y el odio a raudales que, desgraciadamente, las mujeres seguimos soportando por parte de tantísimos energúmenos", ha escrito.

"Se que somos muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto y no, no se puede admitir ni tolerar, no lo podemos consentir", reclama. "Si creen que así nos van a intimidar o nos van a callar, se equivocan. Ya basta: cabeza alta y ni un paso atrás", proclama.

La publicación se acompaña de un vídeo de su intervención este pasado viernes en la sede del PSOE Aragón, en la que a preguntas de los medios de comunicación ofreció explicaciones sobre la polémica visita a Teruel del entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos y la fiesta con prostitutas en el Parador de la capital turolense que, según varios medios de comunicación, tuvo lugar en la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020, en plena pandemia. En esa declaración, Alegría dio cuenta de su agenda de esos dos días y se desmarcó de los hechos negando además tener conocimiento de lo sucedido, aunque sí confirmó haber pasado allí la noche.

De esas declaraciones del viernes, la ministra ha recuperado en su publicación en IG que "quien quiera buscar en mí lo que no es, está perdiendo el tiempo. Yo estaré donde siempre: trabajando y cumpliendo mis responsabilidades con seriedad y honestidad", concluye.

Apoyo de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este domingo con dureza contra los ataques e insultos machistas vertidos en redes sociales contra la ministra Pilar Alegría, que son "un ejemplo del odio que se propaga amparado por el anonimato". Sánchez y buena parte de su Ejecutivo, principalmente del ala socialista, han mostrado su apoyo a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación.

"Lo que está sufriendo Pilar es un ejemplo del odio que se propaga amparado en el anonimato en las redes sociales. Lo sufren también a diario muchas mujeres en este país y en todo el mundo. Con Pilar y con todas ellas. Siempre en su equipo", ha afirmado Sánchez en la red social X (antes Twitter).