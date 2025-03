El PP, en pie de guerra contra el PSOE: todo lo que recurrirán para "defender la democracia"

El Partido Popular ha aprovechado la celebración de su XXVII Interparlamentaria para anunciar una nueva ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de “ningunear” al Parlamento y actuar como un “pequeño dictador”. Durante el encuentro celebrado en Sevilla, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha afirmado que la democracia española “está en peligro” y ha anunciado una batería de acciones legales contra el Ejecutivo y el Congreso.

El conflicto surge a raíz del veto impuesto por la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar, a varias enmiendas del Senado en la tramitación de la ley de desperdicio alimentario. Entre las enmiendas rechazadas se encontraba una del PP para reducir el IVA de los alimentos, medida que los populares consideran clave para aliviar la presión económica sobre las familias.

Las acciones legales que prepara el PP

Para frenar lo que califican como una vulneración del proceso democrático, el PP ha detallado las siguientes medidas:

Dos conflictos de competencias desde el Senado contra el Gobierno y el Congreso.

contra el Gobierno y el Congreso. Dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC): uno de amparo y otro de inconstitucionalidad, presentados por diputados y senadores del PP.

Además, la formación no descarta recurrir a esta misma instancia ly continuar renovando las cuentas de 2022. A juicio deel vicepresidente segundo del Congreso y diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro es "evidente" que eso "no es cumplir con el mandato que la propia Constitución le da al Gobierno", es decir, con "el deber de presentar presupuestos ante la Cámara". Además, se queja de que, encima el Gobierno esgrima, de una manera que considera "absolutamente frívola" que no los va a presentar "porque sería una pérdida de tiempo".

Gamarra ha denunciado que Sánchez está imponiendo “un rodillo parlamentario” para evitar debates y limitar la capacidad de la oposición para influir en la legislación. Además, ha insistido en que el PP no permitirá que “se pisoteen las reglas del juego democrático”.

Feijóo llama a la movilización contra el "despotismo" de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso contra el presidente del Gobierno, acusándolo de gobernar con un estilo “despótico” y de ignorar las votaciones parlamentarias. Durante su intervención en Sevilla, ha convocado a la ciudadanía a movilizarse contra lo que considera “un atropello democrático”.

Además, ha anunciado que su partido presentará una propuesta para reducir el IRPF a quienes ganen menos de 40.000 euros en la próxima campaña fiscal, buscando aliviar la carga impositiva de la clase media.

El PSOE responde: “Agotaremos la legislatura”

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha rechazado las acusaciones del PP y ha asegurado que el Gobierno seguirá adelante con su agenda hasta el final de la legislatura. Montero ha acusado a los populares de bloquear iniciativas gubernamentales y de rechazar medidas que benefician a los ciudadanos, como la subida de las pensiones o la reforma laboral.