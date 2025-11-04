El PP pide a Vox "altura de miras" para evitar ir a elecciones en la Comunidad Valenciana

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado su confianza en que su partido y Vox harán "un ejercicio de altura de miras y resolverán esta situación", en referencia a quién va a ser el sustituto de Carlos Mazón como president de la Generalitat. Un acuerdo de ambos partidos sobre el sucesor, evitaría la convocatoria de elecciones en la comunidad.

"Espero y deseo y creo que va a ser así, altura de miras por parte de Vox, creo que la habrá", ha manifestado Tellado en declaraciones a Telecinco. Asimismo, ha asegurado que el partido de Santiago Abascal siempre ha sabido "anteponer el interés general de los valencianos por la guerra partidista".

Esa "altura de miras" es "lo que nos demandan los valencianos", en palabras de Tellado, que ha manifestado que el PP tiene "una obligación, que es seguir trabajando por los valencianos". En este momento, "por responsabilidad", PP y Vox tienen que encontrar la manera de que termine la legislatura y que el Gobierno, que "está funcionando" pueda acabar el trabajo.

Ha aprovechado para atacar el Gobierno central, que solo ha resuelto el 17% de las ayudas solicitadas por los valencianos, mientras que el Gobierno de la Comunidad Valenciana, el 60%. Por ello, Tellado entiende que la "prioridad de todos" es "seguir trabajando por los valencianos y reconstruir Valencia".

Abascal y Feijóo han empezado las conversaciones

En este sentido y tal y como ha adelantado EFE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo de Vox, Santiago Abascal, ya han mantenido una conversación "cordial" y "en buen tono" acerca del sustituto de Carlos Mazón, aunque todavía no se han puesto nombres sobre la mesa, según han desvelado fuentes del PP.

Ambos han coincidido en la necesidad de dar estabilidad a la Comunidad Valenciana, que sigue "inmersa en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año", según las mismas fuentes. Esta conversación es el punto de partida de las negociaciones que el PPCV y Vox mantendrán en las próximas horas.

Posibles sucesores de Mazón

Aunque sobre la mesa no se ha puesto ningún nombre, según las fuentes populares, hay algunos que resuenan desde que Mazón anunció su dimisión. Sobre el que más se habla es Juanfran Pérez Llorca, actual número dos de Mazón y el autor de los pactos con Vox para que el PP gobernara en la Comunidad Valenciana.

Es alcalde de Finestrat desde 2015 y diputado en Les Corts Valencianes por la circunscripción de Alicante. Otras opciones posibles son la de María José Catalá, la actual alcaldesa de Valencia, o Vicent Mompó, el actual presidente de la diputación de Valencia. Si bien, de estos dos, ninguno es diputado de Les Corts, requisito imprescindible para ser president de la Generalitat.