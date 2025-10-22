El PP pide al Supremo que el PSOE acredite el origen de su dinero en efectivo

El partido popular ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo por el que pretende que se verifique la trazabilidad del dinero en efectivo sacado por el PSOE de sus cuentas y del pago en metálico que hacia a sus cargos públicos. Pretenden, de esta forma, que se aclare el desfase detectado por la UCO en el informe entregado al juez Leopoldo Puente.

Los populares quieren conocer, además, los nombres de las personas que hicieron las retiradas de efectivo y el concepto por el que lo hicieron. Además, solicitan al alto Tribunal que le pida al PSOE toda la normativa interna y las diferentes modificaciones que haya podido haber desde el año 2017 para justificar el reembolso en metálico a determinados cargos públicos.

Esta petición se lleva a cabo una semana antes de que tengan que comparecer en el tribunal Supremo, en calidad de testigos, tanto el ex gerente del PSOE Mariano Moreno como la secretaria del área de organización, Celia Rodríguez.

Esta última declaró en sede judicial que todos los pagos en el partido socialista se hacían vía transferencia. Un día después, el 30 de Octubre, tendrá lugar la citación de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del senado a la que este jueves acudirá el responsable de finanzas del Psoe hasta el año 2024.

La Guardia civil puso el foco de su investigación en el desembolso de más de 95.00 euros a favor del que fuera ministro de Transportes y ex secretario de organización de los socialistas. Una cifra que no coincide con los datos incluidos en la documentación que los socialistas entregaron al juez.