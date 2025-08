El PP pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas como le ha sugerido 'The Economist'

El Partido Popular le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "reflexione" durante las vacaciones y que, igual que le ha dicho el medio inglés 'The Economist', "dé un paso al lado" y adelante la convocatoria de elecciones. Así lo ha expresado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos.

De los Santos, además, le ha indicado a Sánchez que si utiliza a 'The Economist' para ensalzar los "grandes logros" en materia económica en España, también le tiene que servir lo que señala sobre su Gobierno "asolado por la corrupción". "Si le servía el lunes, nos sirve a todos para reivindicar", ha señalado.

Según ha destacado, "como dice The Economist, y otros periódicos internacionales, y cada mañana cada medio de comunicación en este país, si algo representa al gobierno de Pedro Sánchez y al partido socialista es la corrupción". Ha aprovechado para recordar que "sus dos hombres fuertes" están en la cárcel y en el Gobierno, "uno en la cárcel y otro no puede salir de España porque la Justicia le ha retirado el pasaporte", en referencia a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, respectivamente.

En el Gobierno de Pedro Sánchez no hay ni una sola persona que respete las instituciones

De igual manera, ha dirigido palabras a los ministros, a quienes ha criticado por seguir aplaudiéndole y porque "flaco favor hacen a la democracia pretendiendo hacerles pasar por unos señores que nada tenían que ver con la verdadera gestión del Gobierno". En este momento, se ha referido explícitamente a la ministra de Ciencia, Diana Morant, por su defensa "dando aplausos" del expresidente José María Ángel, el "presunto falsificador de títulos", tal y como lo ha definido.

"Lo que queda claro es que en el Gobierno de Pedro Sánchez no hay ni una sola persona que respete las instituciones ni que defienda la democracia", ha lamentado. También ha aprovechado para exigir a José María Ángel que devuelva todo el dinero que ha percibido de manera irregular.

No hay más racista que se dé por bueno que Cataluña y País Vasco no entren en el reparto de menores

Preguntado sobre la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo (PP) de iniciar el procedimiento para cerrar el centro de acogida de migrantes ubicado en la localidad por no disponer de licencia ha dicho que, pese a que el ministro Ángel Víctor Torres quiera tachar de racista a su partido, "no hay más racista" que en el Gobierno se dé por bueno que dos comunidades, Cataluña y País Vasco, no entren en el reparto de menores inmigrantes no acompañados.

"Cuando hablamos de menores hablamos de moralidad y legalidad", ha recalcado, al señalar que lo que se debe reclamar al Gobierno central es que ponga en marcha las gestiones para que a ese edificio de se le pueda dar la licencia que habilite la actividad a la que se le pretende destinar.