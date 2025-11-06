El periodista Alfonso Pérez Medina denuncia presión para revelar fuentes en el juicio del Fiscal General del Estado

El proceso judicial contra el fiscal general del Estado ha revelado tensión entre la Fiscalía y los medios de comunicación, con una elevada presión sobre los periodistas para identificar sus fuentes en un juicio que no permite streaming.

El periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina ha querido manifestar su opinión a través de las redes sociales en torno a cómo se está desarrollando el litigio y la importancia de las declaraciones de los periodistas llamados a testificar.

Declaraciones de Alfonso Pérez Medina

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de la cadena, denunció en su perfil de X que el juicio se basa en "buscar las vueltas a los periodistas para ver si cometemos un desliz que deje al descubierto la fuente", lo que bajo su punto de vista evidencia que la falta de pruebas directas y el intento de la Fiscalía por presionar a los medios.

Impacto en la libertad de prensa

Además, ha criticado la falta de una emisión de la señal de video en directo al tratarse de una causa de tanta relevancia política, punto que ha suscitado críticas por la falta de transparencia en un juicio que puede marcar un precedente en la protección de las fuentes periodísticas y la relación entre prensa, Justicia y poder político en España.

Contexto del caso

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, derivado de filtraciones relacionadas con un correo clave vinculado a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y posibles delitos fiscales.