Pérez Llorca nombra a Mazón como portavoz de la Comisión de Reglament: cobrará un plus de 634 euros al mes

El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha denunciado a través de su cuenta de X que Juanfran Pérez Llorca, que este martes va a ser investido como president de la Generalitat Valenciana, ha premiado al expresident Carlos Mázon con un cargo. "En lugar de exigirle el acta de diputado", ha puntualizado.

Según el documento firmando por Fernando Pastor Llorens, Síndic del PP y presentado a la mesa de Les Corts, Pérez Llorca ha nombrado a Mazón como Portavoz de la Comisión de Reglamento, en sustitución de Eduardo Dolón Sánchez. Según el portavoz socialista, este movimiento es para que Mazón pueda cobrar "un plus salarial" de 634,37 euros al mes (casi 9.000 euros al año).

Así las cosas, Muñoz ha ironizado con la "curiosa forma" de Pérez Llorca de "pedir perdón a las víctimas", algo que aseguró el pasado jueves cuando fue investido con los votos de PP y Vox que haría en su discurso de investidura.

El texto presentado a Les Corts donde aparece el nuevo cargo de Mazón | Onda Cero

La toma de posesión de la vergüenza

El nombramiento se produce justo un día antes de que Pérez Llorca tome posesión como nuevo president de la Generalitat Valenciana. La sesión se celebrará a las 12:00 horas y jurará el cargo. "Yo, Juan Francisco Pérez Llorca, juro que tanto como tendré el cargo de president de la Generalitat, acataré la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sin engaño, y guardaré fidelidad a la Generalitat", pronunciará.

Después, se dirigirá a la cámara para presentar su programa de Gobierno. Tras tomar posesión irá en comitiva desde Les Corts hasta el Palau de la Generalitat donde le recibirá el presidente saliente, Carlos Mazón, y a continuación se celebrará un acto en la plaza de Manises. Si bien, fuentes consultadas por Europa Press han indicado que es posible que el paseo en comitiva no se produzca.

Desde el PSPV y Compromís han cargado contra Pérez Llorca y le han acusado de cubrir "las espaldas" de Mazón y han calificado su toma de posición como "la toma de posesión de la vergüenza". Antes de conocerse el cargo con el que ha nombrado a Mazón, Muñoz había recalcado que lo importante serán "los gestos" del nuevo president.

Muñoz también ha criticado que Pérez Llorca haya pasado el fin de semana en Madrid con motivo de la concentración convocada por el PP en el Templo de Debod, en lugar de dedicarse "a las tareas de reconstrucción" tras la dana de la Generalitat, algo que a su juicio "ilustra muy bien las prioridades del nuevo president".

"Llevamos dos, tres semanas, un mes con una inestabilidad brutal desde que dimitió Carlos Mazón, pero en lugar de darle urgencia y rapidez a todo esto, lo que está haciendo Pérez Llorca es irse a Madrid a hacer actos del PP. Por tanto, ya vemos que la presidencia del nuevo titular del Palau de la Generalitat deja mucho que desear", ha sentenciado.