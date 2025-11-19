Pérez Llorca formaliza su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana sin un pacto cerrado con Vox

El secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Francisco Pérez Llorca, ha presentado este miércoles su candidatura a presidir la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón sin tener aún suscrito un pacto de gobierno con Vox, pero ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que cerrará el acuerdo en los próximos días y será investido.

Dice que hay buena predisposición de Vox

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios en Les Corts, donde ha señalado que si no hubiese visto buena predisposición por parte del partido de Santiago Abascal no hubiera dado el paso de formalizar su candidatura.

La candidatura de Pérez Llorca cuenta con el apoyo de las direcciones provinciales del partido y de todo el grupo parlamentario, que se reunió esta mañana para reorganizarse. Fernando Pastor sustituirá al alcalde de Finestrat como nuevo portavoz parlamentario del PPCV.

También tiene el respaldo de la dirección nacional del partido y de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que fue la primera en firmar su aval a Pérez Llorca en una bilateral que celebraron esta mañana.

El candidato ha dicho que no tiene ningún motivo para "duda de la responsabilidad" de Vox y ha restado importancia a la posibilidad de que los de Abascal le pidan suscribir por escrito sus acuerdos. "Para mí no es relevante si hay que firmar un documento o no", dijo, "porque hasta hoy hemos mostrado muchísima estabilidad en todos los acuerdos".

"No tengo ninguna duda de que podremos llegar a un acuerdo", ha aseverado. "Si no fuera así, no me habría presentado como candidato", ha añadido. Por su parte, fuentes de Vox avanzaron ayer que escucharán su discurso de investidura antes de darle su 'sí'.