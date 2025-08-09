Pedro Sánchez traslada su "total apoyo" a Zelenski y la necesidad de "una paz justa y duradera"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al que le ha mandado su "total apoyo" para "alcanzar una paz justa y duradera que respete la independencia y soberanía de Ucrania", tal y como ha informado a través de una publicación en su perfil de 'X', antes Twitter.

"Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos", ha añadido el presidente del Ejecutivo español. Por su parte, el presidente ucraniano, también a través de X, ha confirmado esta conversación y ha agradecido el apoyo de España, al mismo tiempo que ha asegurado que "Pedro y yo compartimos la misma opinión: la voz de Europa debe ser escuchada".

En el mensaje de Zelenski, más largo y detallado que el de Sánchez, ha informado que están "coordinando nuestra posición europea común" cuyo objetivo es "una paz justa". "Lo principal ahora es garantizar que Rusia no vuelva a imponer sus condiciones irrealistas a nadie", ha subrayado.

Igualmente, el presidente ucraniano ha querido dejar claro que "Ucrania está preparada para abrir el primer bloque de negociaciones" y que van a mantenerse en contacto de cara a los próximos pasos que deben darse para abordar el conflicto.

Otras conversaciones tras el anuncio de la reunión entre Trump y Putin el 15 de agosto

El presidente ucraniano también ha hablado con otros líderes europeos como el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Francia, Enmanuel Macron; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen o el primer ministro estonio, Kristen Michal.

Esta conversación entre Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski y el resto de líderes se ha producido tras el anuncio de la reunión el próximo 15 de agosto en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. Unas negociaciones, que en palabras de Zelenski, "nacen ya muertas".

En su perfil de Truth Social, Trump ha dicho que "pronto se ofrecerán más detalles" de lo que ha calificado como "esperada reunión". El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, ha asegurado que está "listo para acoger esta histórica reunión": "Alaska es el lugar más estratégico del mundo, situado en la encrucijada de América del Norte y Asia, con el Ártico al norte y el Pacífico al sur. Con tan solo tres kilómetros de separación entre Rusia y Estados Unidos".