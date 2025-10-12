Pedro Sánchez, recibido con pitos a su llegada al desfile militar por el Día de la Hispanidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido pitado y abucheado a su llegada al desfile del Día de la Hispanidad celebrado en Madrid. Sánchez, que ha llegado unos minutos antes que los Reyes, sobre las 10:57 horas, ha vuelto a ser objeto de silbidos, igual que sucedió en años anteriores. Cabe recordar que el año pasado llegó más tarde que sus Majestades.

A su llegada, el líder del Ejecutivo ha saludado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, todo bajo una sonora pitada de fondo.

Los pitidos se han intensificado cuando ha saludado a la Familia Real. En primer lugar, ha intercambiado un breve saludo con el rey Felipe VI, después con reina Letizia, a continuación con la infanta Leonor, vestida con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio y, por último, con la infanta Sofía.

Después de que sus Majestades saludaran al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Almirante General Teodoro López Calderón, así como a las autoridades madrileñas y del Gobierno, han escuchado junto a Sánchez el himno de España.

Posteriormente, los reyes se han dirigido a la tribuna real en la que están acompañados de la princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y de la infanta Sofía, que acude este año al acto central de la Fiesta Nacional después de dos ediciones ausente por encontrarse cursando sus estudios en Gales.

Un total de 3.847 militares, 524 de ellos mujeres, así como 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados, desfilarán este domingo desde la glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón en un recorrido de 1.540 metros, el mismo que el año anterior.

Pedro Sánchez felicita el Día de la Fiesta Nacional

Unas horas antes del comienzo del Desfile, Pedro Sánchez ha felicitado el Día de la Fiesta Nacional con un vídeo en la red social X. "Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España", ha escrito el presidente.

En el vídeo, Pedro Sánchez enumeran los motivos que le hacen sentir "orgullo de ser español": la cultura, "que nos hace especiales"; ser un país "referente en servicios públicos" y que se moviliza por las causas justas; orgullo de un país "con memoria, pero sobre todo con futuro".

Durante el vídeo se suceden imágenes y fragmentos de vídeos de todo tipo: desde bailaoras de flamenco hasta muñeiras con la concha de Santiago, el puente de Cangas de Onís, los bomberos forestales, imágenes de manifestaciones por Palestina, el día del orgullo LGTBI o el 8M.