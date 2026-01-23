Pedro Sánchez rechaza que España participe en la Junta de Paz impulsada por Trump

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó este jueves la participación de España en la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que considera que "es evidente que está fuera del marco de Naciones Unidas".

Sánchez desechó la participación de paz en esa iniciativa en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término de la reunión extraordinaria de los Veintisiete que analizó las intenciones de Trump sobre Groenlandia, encuentro en el que informó de la decisión española sobre este asunto.

Para el presidente del Gobierno, esa propuesta presentada este jueves por el presidente de Estados Unidos en el Foro de Davos, concebida inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, además de estar fuera del marco de la ONU, no incluye a la Autoridad Nacional Palestina.

"Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa Junta propuesta por la Administración estadounidense", recalcó antes de señalar que lo hace sobre todo por coherencia con la política que ha venido desplegando el Gobierno respecto al futuro de los palestinos y la apuesta con el orden multilateral, el sistema de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Sánchez hizo hincapié en que el futuro en conjunto de Palestina deben dirimirlo los palestinos, como también este pueblo e Israel deben dirimir su coexistencia pacífica en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados, permita la entrada de la ayuda humanitaria y garantice la paz entre ambos países.

El presidente del Gobierno aseguró que España va a continuar trabajando y comprometiéndose con un proceso de paz que busca desde hace 30 años junto con otros muchos socios europeos y del resto de la comunidad internacional. De la misma forma, seguirá apostando por garantizar la ayuda humanitaria, la reconstrucción, la estabilización y la seguridad de Israel y de Palestina.

España "ha triplicado" su inversión en Defensa

El presidente también respondió a Trump después de que este asegurase que tendría que hablar con España para que elevase el presupuesto militar, después de recalcar que era el único país de la OTAN que no se había comprometido a gastar más en Defensa: "Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", dijo Trump.

"España ha triplicado su inversión en Defensa desde que yo soy presidente del Gobierno. Invertimos más que trece países de la OTAN conjuntamente, casi 34.000 millones de euros más que trece países de la OTAN juntos", declaró Sánchez, que además, señaló que estaría "encantado" de explicarle esas cifras a Donald Trump: "¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados".

En este sentido, reivindicó que, al igual que España "fortalece y contribuye" a la defensa y seguridad "colectiva", "no va a renunciar a fortalecer" otras cuestiones como la sanidad pública o la educación pública. "Eso también es seguridad", remarcó.

"Cuando hablamos también de seguridad no solamente estamos hablando de fabricar o de comprar armamento sino también de cooperar con otros países que necesitan de la ayuda de los países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea", sentenció el jefe del Ejecutivo español.

Cree que la firmeza de la UE ha obligado a Trump a un paso atrás con Groenlandia

Asimismo, consideró que la Unión Europea ha demostrado una firmeza ante las pretensiones del presidente de Estados Unidos con Groenlandia, que le ha obligado a dar un paso atrás en sus intenciones sobre este territorio.

Una realidad consistente en que el Gobierno de este país "no está respetando el Derecho internacional y está tensionando como nunca se había hecho la relación transatlántica entre los Estados Unidos de América y la UE".

Frente a ello, reclamó que no debe haber dudas y Europa tiene que fortalecerse internamente, profundizando en su mercado único, su competitividad, tecnología, cohesión social, unidad política y seguridad.

Para ello, tal y como viene defendiendo, si no hay unanimidad en el proceso de integración, cree que debe permitirse que haya distintas velocidades, "pero ya va siendo el momento" de que Europa avance para tener peso y una voz clara e influyente en el contexto geopolítico.

El futuro que desea la Unión Europea explicó que incluye que el futuro de Groenlandia no lo decidan ni la fuerza, ni las amenazas comerciales, ni los intereses privados del dinero.