Conferencia de Embajadores

Pedro Sánchez propone también el envío de tropas españolas a una misión de paz en Gaza

En la apertura de la Conferencia de Embajadores que se celebra en Madrid, el presidente del Gobierno ha defendido que haya militares españoles no sólo en una hipotética misión de paz en Ucrania sino también en Gaza.

Sánchez abre la puerta a tropas españolas en misión de paz en Ucrania: "Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa"

Agencias | ondacero.es

Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de inaugurar este jueves la Conferencia de Embajadores/ EFE/ Zipi Aragon
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de inaugurar este jueves la Conferencia de Embajadores | EFE/ Zipi Aragon

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que, además de que haya militares españoles en una hipotética misión de paz en Ucrania, estén presentes también en otra misión de estas características que pudiera decidirse para Gaza.

Sánchez, en la apertura de la Conferencia de Embajadores que se celebra en Madrid, ha señalado que propondrá al Congreso esa presencia de tropas españolas en esos dos escenarios si es que se avanza en ambos en un horizonte de paz.

El jefe del Ejecutivo ya avanzó el pasado martes que iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en la que abogará por la participación de militares españoles en una posible misión de paz en Ucrania.

Ante los embajadores españoles este jueves ha vuelto a defender esa participación, que ha dicho que propondrá al Congreso si se avanza en esa dirección como también ha explicado que propondrá desplegar tropas de paz en Palestina si se avanza en esa tarea de pacificación que ha recalcado que debería culminar en la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina.

El pasado mes de octubre, tras participar en Egipto en la firma del plan de paz de Gaza, ya abrió la puerta al envío de tropas españolas para garantizar la paz en Palestina al asegurar que si hubiera un despliegue de tropas para garantizar la paz, España debería tener una presencia activa.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer