Pedro Sánchez propone un Pacto de Estado contra la emergencia climática y avisa a los pirómanos: "No puede haber impunidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "reflexionar y redimensionar todas las políticas que afectan a la emergencia climática", al mismo tiempo que se ha dirigido a los pirómanos, contra los que "no puede haber impunidad".

El líder del Ejecutivo ha recordado que "la emergencia climática es más grave y más asidua", por eso ha comentado que el Gobierno ha aumentado los recursos en prevención de incendios: un 50% los recursos de la UME y más de un 200% los equipos que utilizan y ha anunciado un "gran Pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país".

Sánchez ha comenzado su intervención trasladando en nombre del Gobierno y de toda la sociedad "nuestras condolencias por las personas que han perdido la vida durante la oleada de incendios. Quiero poner en valor la profesionalidad, el oficio y la dedicación de nuestros servicios públicos".

El Estado somos todos. Hay que actuar codo con codo, de manera coordinada y cooperativa

Así las cosas, se ha dirigido a "todo el conjunto del sistema de Protección Civil" desde una filosofía de que "el Estado somos todos". Por ello, ante situaciones de crisis "hay que actuar codo con codo, de manera coordinada y cooperativa". En este momento ha recordado cómo se trabajó durante la erupción del volcán de La Palma, o la dana de Valencia.

Ha reiterado el compromiso del Gobierno para "dar los recursos necesarios para perimetrar y extinguir los incendios que están asolando a Ourense". En estos momentos hay 12 activos, por lo que se van a desplegar 500 efectivos de la UME más por todo el territorio, unos 200 a Ourense.

Pedro Sánchez ha lamentado que "quedan días complejos" porque "la meteorología no nos está acompañando". Por eso, ha pedido a la ciudadanía que sigan las recomendaciones de las autoridades. "Cualquier cautela y prevención es poca para estas horas tan críticas que tenemos por delante", ha añadido.

Igualmente, ha reconocido y agradecido la solidaridad de otros países como Holanda, Eslovaquia, Italia o Portugal, que han mandado efectivos a España como ayuda para acabar con los incendios.

Ayudas para los afectados

Asimismo, ha confirmado que habrá ayudas para los afectados una vez se sepa cuál es el coste que han dejado los incendios: "El delegado del Gobierno y las subdelegaciones, en cuanto se extingan los incendios, se van a poner en marcha para evaluar los daños y afrontar los daños de la reconstrucción, recordando épocas pasadas donde ha ocurrido lo mismo".

DAntes de acabar su intervención, el presidente ha querido dirigirse explícitamente "a aquellas personas que hayan provocado incendios": "No puede haber impunidad. Aquellas personas que hayan sido las encargadas de provocar los incendios tienen que rendir cuentas ante la justicia", ha indicado.

Previamente, el presidente gallego Alfonso Rueda ha comentado que siguen produciéndose situaciones de peligro para las viviendas, por lo que va a seguir habiendo confinamientos. "Lo importante es la seguridad de las personas. Cuando se decreta un confinamiento o evacuación es absolutamente necesario", por eso ha pedido a la ciudadanía que siga las recomendaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a quienes ha agradecido su trabajo y esfuerzos.