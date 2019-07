Pedro Sánchez: "No tiro la toalla para formar Gobierno"

Horas después de la fallida sesión de investidura , Pedro Sánchez ha afirmado que no tira la toalla para formar Gobierno y hace un llamamiento a Podemos , PP y Ciudadanos . "Voy a trabajar para que haya un Gobierno cuanto antes en este país", ha añadido el líder socialista.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado horas después de que el Congreso tumbara su investidura, que no tira la toalla, y ha hecho un llamamiento a las otras tres grandes fuerzas, Podemos, PP y Ciudadanos a "reflexionar" para desbloquear la situación.

En una entrevista en una televisión nacional, Sánchez ha lamentado que "por segunda vez" el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha impedido construir un Gobierno progresista pero eso no significa que se resigne.

Ha insistido en que los cuatro grandes partidos deben ahora "reflexionar" y deben seguir el "camino de la responsabilidad" y ha apostado por "explorar otras vías" porque España necesita un Gobierno para abordar muchas tareas, entre ellas los Presupuestos del Estado y las consecuencias del Brexit.

Por eso, pese a admitir su frustración personal ha dicho que no se la puede permitir en el ámbito político y asume su responsabilidad sobre la necesidad de formar Gobierno pero insiste en que PP, Cs y Podemos deben "facilitar la investidura".

Sánchez también ha asegurado que trabajará para que cuanto antes haya un Gobierno y ha considerado que Pablo Iglesias "se equivocó" y cometió un "profundo error" al no facilitar su investidura. El líder socialista ha lamentado que Iglesias haya llevado a su organización "a un callejón sin salida" y ha defendido que la oferta socialista era "responsable, respetuosa y generosa". Sánchez ha insistido en que, "desde ya", trabajará con las cuatro fuerzas políticas para que se desbloquee la situación y no acabe con elecciones generales el 10 de noviembre.

Por último, el presidente en funciones ha considerado que la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reúne el perfil adecuado para tener una responsabilidad en un Gobierno de España, si bien ha admitido que no llegó a hablar con ella sobre esta posibilidad.

"No había pensado en la exalcaldesa de Madrid pero es una persona de una talla que aprecio en lo personal y respeto en lo político. No es descartable", ha señalado. No obstante, ha insistido en que lo importante es que haya Gobierno pronto y se ha comprometido a ponerse a trabajar ya para ello.

Seguro que te interesa...

El dardo de Adriana Lastra a Pablo Iglesias sobre las políticas activas de empleo

play

Las risas del Congreso cuando Rivera ha vuelto a hablar de la "banda" de Sánchez

play

Gabriel Rufián regala a Sánchez e Iglesias el libro de cuentos que Oriol Junqueras ha escrito en la cárcel