La jueza acepta el personamiento de Pedro Sánchez como acusación particular contra Hazte Oír por la lona colgada frente al Congreso

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid, María Dolores Baeza, ha aceptado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejerza de acusación particular en la causa que le enfrenta con la organización Hazte Oír, quienes colgaron una lona frente al Congreso en la que se podía ver la imagen del líder del Ejecutivo, acompañado de varias carpetas con los nombres de los casos de corrupción que afectan a su Gobierno y la palabra: "Corrupto". Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de mayo.

De esta manera, Baeza ha resuelto la petición del abogado del líder del Ejecutivo, quien pidió la autorización para el personamiento, así como el traslado de "todo lo actuado" hasta el momento, tal y como avanzó el diario 'El Confidencial'.

Por su parte, Hazte Oír ha recurrido la decisión de la magistrada, ya que considera que no se debería de haber aceptado, puesto que, desde su punto de vista, Sánchez no intentó alcanzar una conciliación previa, sino que recurrió directamente a la vía penal. Por tanto, según consideran, este hecho sería suficiente para inadmitir la denuncia que formalizó el PSOE. Asimismo, esta asociación ha requerido a la jueza que revoque la personación hasta que no se produzca el acto de conciliación y no se presente la pertinente querella junto a su poder especial.

La lona tenía un tamaño de más de 253 metros y en ella aparecían, sobre un fondo negro, varias carpetas con los sobrenombres de "Caso Begoña", "Caso Hermano", "Caso PSOE", "Caso fiscal general del Estado y "Caso hidrocarburos", coronados por la palabra "Corrupto" y la foto del presidente del Gobierno.