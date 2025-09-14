Pedro Sánchez muestra su "admiración" al pueblo español en su condena a la "barbarie" en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "admiración" al pueblo español porque "se moviliza por una causa justa como la de Palestina", que ha calificado de "barbarie". "Reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración al pueblo español", ha expresado en un acto en Málaga junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sánchez ha criticado a la oposición porque "ante la barbarie de Gaza no dicen nada", ya que "lo único que hacen es insultar". "Tienen menos ideas que educación", por eso, en este contexto internacional "complejo", hoy España "brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos".

El líder del Ejecutivo se ha mostrado orgulloso por ver "un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo, nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos, así que viva los derechos humanos y viva al pueblo español".

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha comenzado su intervención trasladando su "solidaridad" con el pueblo de Gaza. "El presidente, Pedro Sánchez, marca la pauta de lo que tienen que hacer los países democráticos, los países dignos que respetan los Derechos Humanos. Gracias presidente por marcar el camino al resto de Europa".

Más de 1.000 agentes para que la etapa se desarrolle sin incidentes

Estas declaraciones coinciden con la celebración de la última etapa de La Vuelta ciclista en Madrid, que ha reducido su recorrido cinco kilómetros y que ha reforzado su seguridad: 1.100 agentes de la Policía Nacional, 400 de la Guardia Civil y 800 de la Policía Municipal de Madrid, además del dispositivo habitual que acompaña cada día a los deportistas.

Todo ello para evitar interrupciones y que la prueba pueda desarrollarse con normalidad. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que habrá una reacción "firme y contundente" contra quienes quieran "reventar la carrera". Por su parte, Más Madrid ha anunciado que va a participar en las protestas, mientras que el PSOE madrileño no asistirá al acto final.