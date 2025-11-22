Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre de líderes del G20: "En tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este sábado a la reunión del G20, en Johannesburgo (Sudáfrica), bajo la premisa de "avanzar, no retroceder".

"España llega al #G20 con una idea clara: en tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder", ha apuntado el líder del Ejecutivo a través de una publicación en su perfil de X.

Asimismo, ha adelantado que en la cumbre van a defender el Compromiso de Sevilla, la agenda social y de género, el desarrollo sostenible y la acción climática "sin pasos atrás".

Sánchez ha sido recibido por su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, antes de acceder al plenario y dar comienzo a la jornada.

Plan de paz en Ucrania

El presidente participa en una reunión junto a más de una docena de líderes mundiales presentes en la cumbre del G20 para abordar el plan de paz para Ucrania, ante el ultimátum planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A la reunión, convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, están invitados los dirigentes de la UE presentes en Johanesburgo (Sudáfrica) como miembros o invitados al G20: además, de Sánchez, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

También, los líderes de Dinamarca, Austria, Países Bajos, Irlanda y Finlandia y otros países con una posición similar respecto al conflicto entre Kiev y Moscú: Reino Unido, Canadá, Japón y Australia, según trasladan fuentes comunitarias, que aseguran que hay importantes esfuerzos diplomáticos en marcha en los márgenes del G20.