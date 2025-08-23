Pedro Sánchez incide en el cambio climático y el PP le acusa de ineptitud y propaganda por los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcó el efecto del cambio climático y su efecto en la ola de incendios que ha asolado múltiples zonas de España en las últimas semanas. Mientras, el Partido Popular le acusa de usarlo como comodín para tapar la falta de prevención y la descoordinación en la gestión de la emergencia.

Sánchez: “La emergencia climática avanza cada vez más acelerada”

El jefe del Ejecutivo advirtió de que Asturias sufre episodios inéditos, con temperaturas superiores a los 40 grados, y pidió una reflexión colectiva: “Estamos viendo cómo la emergencia climática avanza de manera cada vez más acelerada y con efectos más graves. Es necesario un pacto de Estado que una a Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos para trabajar en prevención, respuesta y reconstrucción”, defendió.

Sánchez anunció que el próximo martes, antes del Consejo de Ministros, se reunirá una Comisión Interministerial de Cambio Climático, que coordinará la vicepresidenta Teresa Ribera con el Ministerio del Interior. Además, adelantó que la Conferencia de Presidentes, prevista en Asturias antes de fin de año, será clave para avanzar en ese pacto de Estado.

El PP: “Ineptitud y propaganda”

El Partido Popular respondió con dureza. La portavoz del grupo parlamentario, Ester Muñoz, recordó que la Comisión Interministerial de Cambio Climático ya fue creada en 2011 y desde 2018 está adscrita al Ministerio de Transición Ecológica.

“Sánchez anuncia la creación de una comisión que lleva 14 años creada. Más incompetencia, ineptitud y propaganda”, escribió Muñoz en la red social X, reprochando al presidente que “no es capaz de aprobar un presupuesto” pero promete “salvar el planeta”.

Críticas a la gestión sobre el terreno

Desde la oposición y distintos colectivos se insiste en que el cambio climático no provoca los incendios directamente, sino que estos se originan en un 90% por causas humanas, ya sea negligencia o intencionalidad. El Ministerio del Interior ha informado de 42 detenidos y 127 investigados este verano por su relación con fuegos forestales.

Expertos en extinción, como agentes rurales y miembros de la Guardia Civil, han alertado en de la acumulación de biomasa en los montes, la falta de limpieza forestal y la descoordinación de medios durante los incendios. El PP acusa al Gobierno de utilizar el discurso climático como pantalla propagandística mientras los vecinos afectados se quejan de haber tenido que luchar solos contra las llamas.