Pedro Sánchez: "Iglesias antepone que no gobierne el PSOE a terminar con las políticas de Rajoy"

El líder socialista Pedro Sánchez asegura que en las elecciones del 26-J no vetará a ninguna fuerza política del cambio. Sostiene que no se ha podido formar Gobierno porque Pablo Iglesias bloqueó el Gobierno . "Podemos prefiere que no gobierne el PSOE a terminar con el Gobierno de Rajoy", sostiene.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, espera que su partido se convierta en la primera fuerza política en las próximas elecciones generales del 26-J. Cree que "hay que pasar página de este mal Gobierno". Considera que el cambio sólo lo puede liderar el PSOE, pero matiza que si ganan las elecciones serán "generosos".

"He demostrado que no veto a ninguna fuerza política. Intento tender la mano a izquierda y a derecha", mantiene. Cree que el problema de Pablo Iglesias con el PSOE no tiene que ver con su acuerdo con Ciudadanos, sino en el hecho de tener que votar a un candidato socialista a la presidencia del Gobierno. "Antes de poner fin al Gobierno de Rajoy, Iglesias antepone que no gobierne el PSOE y por eso nos vemos avocados a unas nuevas elecciones", mantiene.

Su idea es no votar a ninguna fuerza política del cambio. Cree que en las anteriores elecciones no hubo Gobierno "porque algunos pensaron más en su silla que en las soluciones que necesitan los españoles". Sobre las nuevas incorporaciones de Podemos como la presencia de Julio Anguita considera que se trata de "la vieja coalición antisocialista. Una izquierda que ha antepuesto que gobierne el PSOE a que lo haga el PP. Hay muchas formas de votar a Rajoy, bloqueando el Gobierno del cambio que es lo que hizo Iglesias en su investidura".

Sobre las encuestas de intención de voto que hablan de que la polarización de los partidos favorece al PP. "El PP está imputado y tenemos un presidente del Gobierno que dice que no baja los impuestos y de tapadillo manda una carta a la UE en la que dice que si gana va a seguir con recortes", critica Sánchez. Mantiene que el PSOE reivindica su historia para ganar las próximas elecciones. Como pilares de su nueva política el PSOE propone una auditoria del gasto público, una reforma fiscal y cerrar "el verdadero boquete del déficit público en nuestro país", la seguridad social.

Cree que un argumento para confiar en el PSOE es que "Rajoy renunció a la investidura y lo tuvo que hacer la segunda fuerza política". "Si gana el PSOE en una semana habrá un Gobierno". El cambio no tiene intermediarios porque estos encarecen el precio de las cosas, lo importante es hacer del voto lo más útil posible", destaca. Confía en que el PSOE recuperará parte del voto que antes era de Podemos. "La alianza de Podemos con IU es táctica para amortiguar el golpe que se iba a dar Podemos presentándose solo", destaca.