Pedro Sánchez: "Defender la causa de Gaza y Ucrania no va de izquierdas o derechas va de paz y humanidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a la tradicional Fiesta de la Rosa que celebra el Partido Socialista de Cataluña en Gavà (Barcelona) tras unas semanas en las que Gaza ha sido el centro del debate político, pero también la financiación singular de Cataluña y las reuniones con Carles Puigdemont en Bélgica para recabar el apoyo de Junts. En su discurso, el líder del Ejecutivo ha destacado que defender la causa de Gaza y Ucrania no va de "izquierdas o derechas, va de paz y humanidad".

Sánchez ha incidido en este punto y ha señalado que a quienes les "sorprende, tacha y critican" su postura es porque "no conocen al pueblo español y catalán", ya que estos "no se callan". "Nos comprometemos en Ucrania, como lo hacemos en Gaza, por solidaridad y en defensa delos derechos humanos", ha añadido.

Habrá Gobierno hasta 2027 y "más allá"

El presidente ha recalcado en sus declaraciones que el PSOE cuenta con un proyecto político "de largo alcance" y que cuenta con una "visión amplia", que tratará de "tocar todas las teclas", para reducir las desigualdades. Por contra, ha aseverado que España tiene una oposición que "insulta" y cuyo rumbo lo marcan "tres A: Ayuso, Aznar y Abascal".

Sánchez ha detallado que la oposición está instalada en el "reino del insulto", debido a que "no hay nada detrás". "No tienen ningún argumento o protesta", ha asegurado, al tiempo que ha reseñado que no van a caer en esa trampa, sino que se van a centrar en gobernar para así, "resolver los problemas de la gente". Del mismo modo, ha definido su Gobierno como un "faro" en el que ahora se miran los partidos progresistas.

Financiación y defensa del estado del bienestar

El líder del Ejecutivo ha señalado como importante la defensa del estado del bienestar y para ello cree necesario "hablar de la financiación del estado del bienestar". Por eso, cree oportuno que 11 años después, es el momento de renovar "la financiación autonómica" y por eso va a plantear "un nuevo sistema de financiación buena para Cataluña y para el resto del país".

Del mismo modo, ha señalado que estos cambios ya han comenzado y como muestra ha utilizado el ejemplo de la quita de deuda pública, que Cataluña ha aceptado y ha acusado al PP de no hacer lo mismo en sus comunidades porque están instalados en el "dogmatismo puro".

