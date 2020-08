Pedro Sánchez recuerda a las comunidades autónomas que pueden pedir el Estado de Alarma dentro de su territorio

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios para hacer balance de la pandemia en España. Confirma que el total de contagios en nuestro país asciende a 405.436 y que en la última semana, se han diagnosticado 40.427 positivos; han ingresado en UCI 74 personas y 96 personas han fallecido.

El presidente asegura que se trata de unos datos "preocupantes" para el Gobierno de España y cita las palabras de Fernando Simón, "las cosas no van bien, si seguimos dejando que la transmisión siga, acabaremos teniendo muchos hospitalizados". Explica que se trata de "un mensaje de alerta", pero también de "serenidad", "alerta porque la evolución no es buena" pero de serenidad "porque no debe producirse un miedo que nos paralice y nos impida actuar".

También sostiene que "las Comunidades Autónomas han incrementado notablemente su capacidad de diagnóstico", con 5.850.000 pruebas PCR. "Un aumento de un 168% más que al término del estado de alarma". Por lo que manda un mensaje de esperanza, "vamos a volver a doblegar la curva y tenemos que hacerlo unidos". Asimismo, aboga por la responsabilidad individual de los ciudadanos.

Pedro Sánchez ha anunciado medidas de apoyo a las comunidades autónomas para evitar el aumento de contagios de coronavirus dentro de sus territorios. Estas son las más destacadas:

Refuerzo de los medios materiales

Sánchez ha confirmado que han puesto a "disposición de las Comunidades Autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para las labores de rastreo". 2.000 militares estarán disponibles para ayudar con las labores de rastreo en las CCAA. "España cuenta con las Fuerzas Armadas modernas, profesionales y dan un nuevo paso al frente para proteger la salud de todos", dice.

Refuerzo de los medios digitales de rastreo

El Gobierno también refuerza la labor de la tecnología como medio para salvar vidas, impulsado la aplicación del radar COVID. "Permite conocer el nivel del riesgo de contagio y avisar a los interesados", declara. Hasta el momento siete Comunidades Autónomas ya lo tienen operativo, e insta a los ciudadanos y al resto de comunidades a descargarse la APP.

Refuerzo de las capacidades de las CCAA de los medios legales existentes

El Presidente del Gobierno no descarta volver a solicitar el Estado de Alarma si lo pide alguna Comunidad Autónoma y manifiesta que las Comunidades Autónomas "pueden solicitar la declaración del Estado de Alarma en su Territorio o en parte". "El Estado de Alarma fue creado para eso, una herramineta constitucional, útil y necesaria", asevera.

Vuelta al colegio

Por otro lado, ha recordado que este jueves habrá una reunión entre el Ministerio de Educación, Sanidad, consejeros de las Comunidades Autónomas y la ministra de Política Territorial para la vuelta al colegio y manifiesta que ya "llevan meses trabajando en el diseño del nuevo curso escolar". Además, remite a la guía de recomendaciones elaborada en junio por los Ministerios de Educación, Universidades y Sanidad.

También recalca que "se debe garantizar la salud de niños, alumnos y profesores" y añade "las puertas de los colegios deben abrirse con la certeza de que se ha gestionado bien. El curso escolar debe iniciarse con normalidad, esa es la hoja de ruta".

