Sánchez reitera que no habrá terceras elecciones y apela a PP y Cs para que se abstengan y faciliten el gobierno de coalición

Pedro Sánchez ha reiterado que es necesario que haya un gobierno "cuanto antes" y, en cualquier caso, ha afirmado varias veces que lo que no habrá serán terceras elecciones porque los ciudadanos ya hablaron claro el pasado 28A y después el 10N: "Dijeron que querían un gobierno del PSOE en minoría".

El presidente en funciones ha llamado tanto a PP, como a Ciudadanos a que se abstengan para facilitar ese gobierno de coalición con Unidas Podemos y ha apelado a la responsabilidad de todos los actores políticos para "salir del bloqueo".

Sobre cuándo querrían que se produjera esa investidura, Sánchez afirma que no le quiere poner fecha: "No se si debe ser el 12 de diciembre, el 20 o el 8 de enero. No lo se. Es importante subrayar que España necesita un Gobierno cuanto antes".

"La formación del Gobierno de España, tal y como está la investidura de nuestro país, donde hay síes, noes y abstenciones, no sólo depende del PSOE sino de todas las fuerzas políticas. Llamo a todos los líderes políticos del resto de formaciones es que después de dos elecciones donde los españoles han dicho rotundamente que es el PSOE quien tiene que gobernar el país, habrá que preguntarles por qué continúan en el bloqueo. ¿Qué alternativa ofrecen al país? Porque el PSOE ha ofrecido una con diez puntos, una agenda progresista y con la formación de un gobierno de coalición", ha dicho.

