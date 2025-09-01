Pedro Sánchez, sobre las causas abiertas contra su entorno: "Hay jueces haciendo política"

Este lunes ha dado comienzo el curso político unas semanas después de que el anterior se cerrara con la corrupción rodeando al presidente del Gobierno y su entorno tras el estallido del Caso Koldo en el que están implicados los dos ex Secretarios de Organización del PSOE nombrados por Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha ofrecido este lunes una entrevista en TVE en la que ha sido abordado por este tema y ha mantenido el discurso que ya le escuchamos el pasado mes de junio de que su partido ha actuado con contundencia ante la corrupción y ha vuelto a negar que tuviera ningún tipo de información sobre los comportamientos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

"No tenía información objetiva de que pudieran estar cometiendo distintos actos de corrupción (…) Hemos tomado decisiones muy contundentes sin abrirse todavía un juicio", ha dicho un Pedro Sánchez que ha reconocido que llegó a plantearse la dimisión después de conocer la implicación de Cerdán y Ábalos en este caso de corrupción.

También ha negado que existe financiación irregular en el PSOE y ha defendido que en su partido no existe corrupción estructural. "Si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay. Pero en todo caso, y salvaguardando el principio de presunción de inocencia, la organización ha respondido con total contundencia. Y yo soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción", ha declarado.

El presidente del Gobierno ha cargado, además, contra los jueces por el resto de casos de corrupción que rodean a su entorno familiar y ha hecho hincapié en su inocencia. "Defiendo su honestidad y su inocencia y lo voy a defender siempre porque es la verdad (…) Hay jueces que no hacen bien su trabajo y no cumplen con la ley (…) Sin duda alguna que hay jueces haciendo política y que hacen un inmenso daño a la justicia".

Sánchez también ha sido contundente a la hora de defender al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, del que ha dicho que "es inocente".

Insiste en los presupuestos

Sánchez también ha hablado sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asegurando que va a presentarlos y que va a pelear por aprobarlos, aunque también ha dejado claro que, en caso de conseguirlo, seguirá trabajando con los que ya hay aprobados.

"Vamos a presentar los presupuestos, vamos a presentar por aprobarlos y si los tumban seguiremos con los presupuestos que tenemos (…) La parálisis sería meter al país ahora mismo en un proceso electoral (…) Si la Cámara los tumba no significa que el Gobierno no vaya a seguir su hoja de ruta ni que no se pueda hacer política", ha explicado.