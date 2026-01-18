Pedro Sánchez asegura que ninguna comunidad autónoma dirá 'no' al nuevo modelo de financiación autonómica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que ninguna comunidad "va a decir que no" al nuevo modelo de financiación autonómica porque "nadie va a recibir menos de lo que ya recibe".

"Por fin tenemos una solución" al reparto de recursos entre comunidades, fruto de un "acuerdo extraordinario" entre "fuerzas progresistas", ha afirmado Sánchez en una entrevista con 'La Vanguardia'.

21.000 millones de euros más

El modelo que presentó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fortalece los servicios públicos, puesto que "aporta 21.000 millones de euros más a las comunidades autónomas para reforzarlos", ha subrayado Sánchez.

La propuesta "plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y 'dumping' fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid", ha añadido.

"Vamos a trabajar y sudar la camiseta para que este modelo de financiación autonómica se pueda aprobar este año", ha avanzado el presidente, que ha pedido "responsabilidad a todas las fuerzas políticas".

El nuevo sistema está diseñado para "fortalecer los servicios públicos, no para efectuar regalos fiscales": "Yo no quiero el modelo social Quirón. Quiero un modelo social con hospitales públicos", ha dicho.

Gestión de tributos por parte de las comunidades

El presidente del Gobierno ha recalcado que "los estatutos de nueva generación", como el de Cataluña, "abrieron la puerta a la gestión de tributos por parte de las comunidades autónomas que así lo decidieran".

"Nuestra intención, nuestra voluntad, es caminar en esa dirección", ha sostenido Sánchez, que, cuestionado por el acuerdo de legislatura entre ERC y el PSC en Cataluña sobre un modelo "singular", admite que la propuesta de financiación es "insuficiente".

Su voluntad es "cumplir con los acuerdos, como hemos tratado de hacer siempre", ha señalado. "Recientemente también hemos llegado a un acuerdo con Euskadi, con el gobierno de coalición del PNV con el PSE, en todo lo que tiene que ver con materias pendientes de cumplimiento del Estatuto de Gernika", ha agregado.

Defensa europea común incluso sin acuerdo de los 27

Ante las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, Sánchez ha sostenido que la Unión Europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", aun sin el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros.

"Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas", ha señalado, al tiempo que ha subrayado la necesidad de contar con una industria de defensa comunitaria.

"Hay que tomarse en serio a Trump; la invasión haría a Putin el hombre más feliz"

Sánchez considera que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible invasión de Groenlandia, "hay que tomárselas en serio" y ha asegurado que un acto de fuerza de esa naturaleza supondría "la carta de defunción de la OTAN".

Esa invasión convertiría al presidente ruso, Vladímir Putin, en el "hombre más feliz del mundo", dado que "vería legitimado su intento de invasión de Ucrania", ha agregado.

"Si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN", ha afirmado.

Envío de tropas a Groenlandia

El Gobierno está evaluando la posibilidad del envío de tropas españolas a Groenlandia, una opción sobre la que Sánchez hablará con el jefe de la oposición y los grupos parlamentarios y sobre la que "no hay una decisión tomada", ha señalado.

Ha subrayado que el actual contexto geopolítico ha llevado a España a incrementar el presupuesto de defensa "en términos reales" y que el país está participando de los instrumentos de financiación comunes, así como desplegando tropas de disuasión en el este de Europa.

Al mismo tiempo, recalca que un gasto militar del 5% del PIB como el que exige Trump es "inaceptable" e "inasumible" para España.

"No vamos a recortar políticas sociales, sanitarias, educativas y científicas para aumentar más un gasto militar que hoy no está concebido para reforzar la industria europea de la defensa", ha señalado.

Considera que "con un gasto de algo más del 2% (España) está cumpliendo de sobra con las capacidades está cumpliendo de sobra con las capacidades que hoy se nos exigen".

Relación con China

Sobre la relación con China, Sánchez ha indicado que España la concibe "como un rival sistémico, también como un competidor y como un aliado en algunos desafíos globales", como la emergencia climática.

Tras la pandemia, el presidente ha visitado el país asiático todos los años y ha avanzado que su intención es hacer un nuevo viaje en 2026, "en interés de España y Europa".

"El mundo es muy grande y hay regiones del mundo deseando colaborar y cooperar con Europa. Y Europa no puede darles la espalda", ha afirmado.