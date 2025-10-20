Pedro Sánchez anuncia que España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora: "Ya no tiene sentido"

Esta semana se vuelve a cambiar la hora para volver al horario de invierno. Se producirá el domingo 25 de octubre de 2026, cuando España entrara de nuevo en el horario de invierno.

El debate sobre si dejar de cambiar la hora dos veces al año viene de lejos. Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno, que ha asegurado a través de un vídeo en su red social X, que "hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo que dejemos de cambiar las horas en el año 2026".

"Los cambios trastocan los ritmos biológicos"

Además, ha asegurado que el cambio de hora "no supone un ahorro energético" y que lo que sí dice la ciencia sobre los dos cambios de hora al año es que trastocan los ritmos biológicos.

El Parlamento Europeo votó hace seis años acabar con el cambio horario

"Es un debate que viene de lejos porque el Parlamento Europeo votó hace seis años acabar con el cambio horario, así que hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo que dejemos de cambiar las horas en el año 2026", ha dicho el presidente.

¿Horario de invierno o de verano?

El tema del cambio de hora siempre ha generado bastante controversia entre los que lo ven algo positivo para favorecer el ahorro energético y los que consideran que son más los inconvenientes a nivel de alteraciones en la calidad del sueño.

El cambio de hora cumple con la directiva europea del año 2000 que afecta a todos los Estados Miembros de la UE. Las primeras disposiciones sobre el horario se adoptaron en 1980 y desde el año 2000 quedaron establecidas las reglas que marcaban los cambios en marzo y en octubre.

Consulta pública en 2018

En 2018, la Comisión Europea llevó a cabo una consulta pública en la que más del 80% de los 4,6 millones de ciudadanos que participaron se mostraron a favor de acabar con los cambios de hora, pero España no llegó a decidir a qué huso horario optar. Sin embargo, una encuesta realizada por el CIS en noviembre de 2018 reflejó que el 65% de los encuestados se manifestaba a favor de mantener el horario de verano.

El Gobierno creó en septiembre de 2018 un comité de expertos para analizar esta cuestión y el 20 de marzo de 2019 concluyó que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido.

Por su parte, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo publicó en 2018 un informe que señaló que, aunque los cambios estacionales de hora podían producir ahorros, estos serían marginales, y que no había certeza de que los beneficios se obtuviesen en todos los Estados miembros.

Sánchez pide hacer valer el voto mayoritario en contra del cambio de hora

Pedro Sánchez ha asegurado en el vídeo que la ciencia dice que el cambio de hora ya no supone un ahorro energético. El presidente justifica su anuncio en la política útil de su gobierno que "escucha a los ciudadanos y a la ciencia y lo lleva a la legislación.