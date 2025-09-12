Pedro Sánchez anuncia que España participará en una nueva misión de la OTAN: "Putin no nos va a amedrentar"

"Putin no nos va a amedrentar". Así se ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en relación con las invasiones por parte de drones rusos del espacio aéreo de la Alianza y al nuevo dispositivo que esta va a poner en marcha para reforzar su flanco este.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sánchez ratifica que España participará en ese nuevo dispositivo de la Alianza con medios aéreos que se sumarán a los que ya tiene desplegados en Letonia, Lituania y otros países y asegura que "estarán ahí todo el tiempo que haga falta".

Sánchez se refiere en su mensaje a la nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' anunciada este viernes por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Rutte detalló que esta nueva actividad militar comenzará "en los próximos días" y explicó que incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos asociados al el uso de drones.

En la noche del martes al miércoles, varios drones rusos fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.

España participa desde 2004 en la misión 'Persistent Effort: policía aérea del Báltico' en la que aviones de la OTAN realizan misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania. El pasado 1 de agosto desplegó ocho Eurofighter en el marco de la misión en Lituania.